大陸國家體育總局局長高志丹今天痛批，中國男子足球的水平一路下滑，足球業內出現了諸多亂象，這與中共黨中央、大陸全國人民的要求和期盼形成了強烈反差。

大陸第十四屆全國人民代表大會第一次會議今天（3月12日）上午在人民大會堂舉行第五次全體會議。會議結束後舉行「部長通道」採訪活動，邀請部分列席會議的大陸國務院有關部委負責人接受採訪。

大陸國家體育總局局長高志丹在回應「三大球」（三大球，Big Three，是源於蘇聯的說法，指足球、籃球和排球三種集體球類運動）相關問題時，以重話痛批，「實事求是地講，較長一段時間以來，中國三大球，特別是男子項目發展不盡如人意，男子足球的水平一路下滑，足球業內出現了諸多亂象，這與中共黨中央、大陸全國人民的要求和期盼形成了強烈反差。」

高志丹要求，「三大球」要搞上去，這是一個體育強國的標誌，也是中國加快建設體育強國必須補上的弱項。最近一段時間以來，針對足球領域出現的嚴重問題，政府一直在深刻反思，研究解決的辦法和途徑，準備從思想教育、作風建設、深化改革、抓好當前工作等方面系統施治，以重走長征路的精神，紮實做好「三大球」的各項工作。

高志丹強調，「要以猛藥去痾、重典治亂的決心，聚焦當前『三大球』工作中存在的精神不振、正氣不足、作風不硬等突出問題，持之以恆轉作風、強擔當、抓落實。堅決打擊、嚴厲懲處足球和其他領域的腐敗和假賭黑問題，正風肅紀，嚴明紀律，完善制度，強化規矩，全面修復重構『三大球』健康持續發展的良好生態。」

高志丹表示，振興「三大球」，打好足球翻身仗，必須強基固本，厚植人才基礎。要沈下心來，從娃娃抓起，發揮舉國體制的優勢，用好市場機制的活力，推進校園足球健康發展，促進青少年足球人才規模化成長，夯實後備人才的基礎。要從基層抓起，積極支持培育青少年足球俱樂部的發展，在政策、經費、人才等方面給予社會足球更多的支持和保障，促進社會足球和職業足球良性互動。

高志丹表示，要從基礎抓起，不斷完善足球競賽體系和職業聯賽體制，暢通優秀選手從校園足球、社會足球到職業足球的成長通道，讓更多的優秀後備苗子培養出來、輸送上來。在抓好後備人才的過程中，要堅決摒棄急功近利的心態，一步一個腳印地打造後備人才培養和成長的路徑和通道，久久為功，振興中國足球。