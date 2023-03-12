中油公司宣布自明日凌晨零時起汽油調漲0.3元、柴油不予調整，調漲後，92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元。本周因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收1.2元及2.2元。

中油表示，受美國升息幅度恐超乎預期以及中國公布GDP成長目標低於預期等因素影響，導致本週油價震盪小跌。浮動油價調整原則的調價指標7D3B周均價下跌0.04美元，惟新台幣兌美元匯率貶值0.109元，國內油價依公式計算漲幅為0.25％。

按浮動油價機制調整原則，國內汽、柴油原應每公升各調漲1.5元及2.2元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收0.9元及1.9元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.3元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油各共吸收1.2元及2.2元，國內汽油實際價格每公升調漲0.3元、柴油不調整。