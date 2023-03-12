新竹寶二水庫水管爆裂 馬路崩塌水噴數公尺高 13:132023/03/12 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 寶二水庫管線在寶山鄉發生爆裂， 原山如火山爆發。（邱振瑋提供。羅浚濱新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 寶二水庫管線爆管造成在寶山路路面嚴重塌陷，路面崩裂長達50米。（邱振瑋提供。羅浚濱新竹傳真） 寶二水庫送往寶山淨水廠的管線，12日上午11時許疑壓力過大，突然發生爆管，原水如火山爆發般噴發，造成寶山路一個車道路面嚴重塌陷，路面崩裂長達50米，寶二和水公司已派員封路進行搶修中。 陽金公路山壁崩落金山268戶停水 台水急設5供水站 陽金公路恢復雙線通車 台水搶修管線逐步恢復用水 新山水庫月底前完成管線替換 台水拚5月底重蓄至9成 #新竹縣 #寶山路 #水管 #爆裂 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹縣石門到關西段聯通管開標 拚2026竣工 04:102023/02/12 地方新聞 台中霧峰區六股路拓寬開工 04:102023/02/07 地方新聞 陽金公路坍方「雙向封閉」 下方淨水廠整個消失 22:502023/02/05 社會 台中大甲多路段破損 民代爭取逾3千萬路平 04:102023/02/19 地方新聞 花蓮高寮大橋便道強化路面 封路施工除夕開放 17:542023/01/19 生活 除水患 苗栗永貞地下道2月6日施工 04:102023/01/30 地方新聞 龜山大棟山路長年無自來水可用 桃園將爭取經費改善 21:282023/02/09 寶島 嘉164線路面突爆裂 台水追查肇因 04:102023/02/23 地方新聞 桃竹水庫2月降雨量慘！ 北水局：5月前降雨恐不樂觀 09:232023/03/07 生活 新北陽金公路坍方 金山約6千戶供水受影響 04:102023/02/07 生活新聞 氣溫驟降台14甲路面結冰 合歡山道路不排除封閉 12:252023/01/28 生活 基隆暖暖路面塌陷、擋土牆龜裂 蔡適應促台水儘快搶修 17:352023/02/01 生活 鳳山區排水改善工程完工 盼解決民眾淹水問題 12:272023/01/31 寶島 北市道路標線重畫 李四川：要像日本耐久耐磨 04:102023/03/12 地方新聞 台南科技公司暗夜傳爆炸聲 4樓炸出大洞 鐵片變「血滴子」噴飛路面 11:132023/01/17 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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