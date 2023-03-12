寶二水庫管線爆管造成在寶山路路面嚴重塌陷，路面崩裂長達50米。（邱振瑋提供。羅浚濱新竹傳真）

寶二水庫送往寶山淨水廠的管線，12日上午11時許疑壓力過大，突然發生爆管，原水如火山爆發般噴發，造成寶山路一個車道路面嚴重塌陷，路面崩裂長達50米，寶二和水公司已派員封路進行搶修中。