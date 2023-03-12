以色列有數十萬人連續第10周在各城市集會，抗議總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的極右翼政府計劃限制最高法院權力。

抗議者表示，50萬人參加了周六的集會，成為「以色列歷史上規模最大」的集會之一。據半島電視台援引當地媒體資料，參加人數估計為25人至30萬人。

一名抗議者在沿海城市特拉維夫告訴法新社，「我示威是因為新政府想要採取的措施，對以色列民主帶來了直接的威脅。」另一名受訪者則表示，「這不是司法改革。 這是一場讓以色列走向完全獨裁統治的革命，我希望以色列為我的孩子們保住民主。」

尼坦雅胡政府準備在下周推進其立法議程，反對者認為該立法將賦予政府在遴選法官的委員會中擁有更大的權力，並將剝奪最高法院否決以色列憲法《基本法》的任何修正案權利。社會各界的反對情緒激增，商界領袖和法律官員抨擊該法案將帶來破壞性影響。

改革的另一個內容，是賦予議會120名議員可以以61票的簡單多數，推翻最高法院裁決的權力。批評人士說，這些變化將破壞該國的制衡制度，並將權力集中在總理及其盟友手中。也有人說，因腐敗受審的尼坦雅胡可以通過立法整頓，找到逃脫指控的途徑。

尼坦雅胡否認有不當行為，並表示法律變更與他的審判無關。以色列總統赫佐格（Issac Herzog）周四呼籲執政聯盟停止立法，稱其為「對民主基礎的威脅」。