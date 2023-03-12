農委會主委陳吉仲說，國產豬肉供應量充足。（廖志晃攝）

國內鬧蛋荒，豬肉價格也上揚。行政院長陳建仁12日在南投受訪時表示，缺蛋採國內調控及進口方式處理，下周將有200萬顆雞蛋進口；農委會主委陳吉仲說，國產豬肉供應國內消費需求9成，供應量充足，請消費者放心。

陳建仁指出，針對缺蛋問題，農委會從國外專案進口，還有國內加工業者調度及雞隻復養，下周也會有200萬顆雞蛋進口；3月10日時擴大蛋價的市場查核機制，希望業者不要囤積居奇，讓蛋價符合市場的需要，也是行政院物價聯合稽查小組努力的方向，請大家共體時艱，不要囤積，讓大家都能夠買到雞蛋。

陳吉仲表示，將從澳洲等檢疫沒有問題的國家，進口殼蛋、液蛋及水煮蛋，後續將透過空運、海運輸入數百萬顆雞蛋；行政院公平會和消保會，也已針對哄抬蛋價的情況調查，請業者配合。

陳吉仲指出，國內每半年都會調查在養毛豬的數量，目前毛豬拍賣價格每100公斤9000元，是因為之前疫病造成損失，加上飼料價格上漲所致；但是，國內毛豬在養頭數維持在550萬頭，每年屠宰量800萬頭，可以供應國內9成的需求，供應量充足。