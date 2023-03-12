高雄市交通局公布最新一波酒駕累犯。（翻攝「酒駕及拒測累犯公布專區」／高雄洪靖宜傳真）

高雄市交通局公布最新一波酒駕累犯。（翻攝「酒駕及拒測累犯公布專區」／高雄洪靖宜傳真）

高雄市交通局從去年4月28日起，至今已經公布第39次波酒（毒）駕累犯名單，一共有364人次，其中有1人已經被公告第2次，看得出「醉」後上路狀況仍不少。

酒（毒）駕新規從2022年3月31日起，只要是10年內2次以上酒（毒）後駕車或是拒測，除高額緩罰，還會被公布姓名、照片及違法事實，公布於高雄市交通局的「酒駕及拒測累犯公布專區」，最新一波名單中，就有多達20名違規人。

高雄市交通局從去年4月28日起，至今已經公布第39波，共有364人次，其中累犯2次有297人次；3次含3次以上有67人次，其中有1名男子還已經被公告第2次，分別於去年12月和今年2月，被抓的地點則都是在小港區。

每月公布酒駕名單，以及法規加重的情況下，但看得出來「醉」後上路的狀況還是不少。不過，交通局說，目前累積酒駕累犯公告人數與桃園市及台中市相當，也達到嚇阻作用，及降低酒駕事故及死亡人數的效果。去年1至11月高雄因為酒駕事故死亡人數較前一年同期減少11人。

根據交通警察大隊統計，從2022年3月至2023年2月取締酒後駕車共有1萬342件，較2021年3月至2022年2月同期取締1萬131件，增加211件約2.08％；另外，酒駕肇事件數2022年3月至2023年2月總計361件，較2021年3月至2022年2月同期414件，減少53件、-23.67％。

警方說陸續增加執法強度下，酒駕肇事件數明顯下降，並持續執行取締酒後駕車；交通局則表示，會持續在各餐廳和商店等處宣傳酒後不開車及代駕服務。

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