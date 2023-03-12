民眾踴躍參加健康檢查。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

縣長鍾東錦等人宣示防治代謝症候群。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府衛生局結合竹南鎮公所、苗栗二、五分區扶輪社與大千綜合醫院，12日上午在竹南鎮中興商工活動中心辦理「竹南鎮全民防疫篩檢顧健康」整合性篩檢活動暨啟動代謝症候群防治宣導。縣長鍾東錦希望鄉親檢查完結果一切正常，另外他也提醒民眾近來降雨量少，請民眾節約用水，縣府也會提早啟動各項措施，因應旱情。

今天適逢假日加上好天氣，一早現場就湧進上百位民眾，長長人龍從活動中心排到校門口。活動出席者包括縣長鍾東錦、立委陳超明、竹南鎮長方進興、縣議員張佳玲、邱毓興、陳碧華，代表會主席何秀綿及苗栗2、5分區扶輪社幹部（包含竹南網路扶輪社、竹南扶輪社、苗栗中央扶輪社、苗栗福德扶輪社、竹南千禧扶輪社、竹南百齡扶輪社、苗栗向陽扶輪社）等人到場共襄盛舉。

苗栗縣政府衛生局長張蕊仙表示，本次活動中提供多項免費篩檢，除成人健康檢查、B、C型肝炎篩檢、四癌篩檢外，更有「胸部X光檢查」、「骨密度檢查」、「HIV篩檢」、「戒菸衛教」、及「健康識能站」等多項免費加值服務，健檢完還可領取白米、衛生紙及參加抽獎活動。

此外，多年來衛生局為落實「預防勝於治療」的公共衛生政策，結合各界資源，極力將各項保健宣導活動推展至全縣的各個角落，光是竹南鎮衛生所前年就辦理了48場癌症篩檢，完成成人預防保健 2423 人，即日起至4月30日止，民眾還可至臉書「苗栗健康加油站」粉專，參加代謝症候群有獎徵答、週週抽好禮活動。

苗栗縣長鍾東錦感謝扶輪社的贊助和大千醫院的幫忙，讓活動順利舉行，他表示很高興看到鄉親這麼熱情參加健康檢查活動，愛護自己的身體，希望大家的結果都是平安無事，當然如果接到醫院通知，也無須慌張，趕緊就醫，及早發現及早治療，相信以現在的醫療水準，能解決多數的問題。

他也回應鄉親擔心的缺水疑慮，目前永和山水庫的供水至5月底沒有問題，但也呼籲各位鄉親要節約用水，他會和中央、自來水公司密切聯繫，實施開源節流措施，避免重演停水危機。

另外，為了宣導民眾重視代謝症候群問題，衛生局安排現場來賓量腰圍，說明正常值男性要小於90公分、女性要小於80公分，如超過就有可能慢性病上身，包括腹部肥胖、三高、膽固醇異常都是判定標準。

預防代謝症候群最好的方法就是透過定期健康檢查、早期發現、早期治療，以及規律的生活作息、健康飲食、規律運動、不抽菸少喝酒，以達到減重及減腰圍。如經健檢發現代謝症候群問題，也可洽詢代謝症候群防治計畫院所，透過醫療人員指導，改變飲食習慣及生活型態，就可延緩慢性病之發生。