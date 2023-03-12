Trayce Thompson socks one for an early Team Great Britain lead. #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/gauXoPOiCE — MLB (@MLB) March 12, 2023

衛冕軍美國隊12日在C組登場迎戰實力弱小的英國隊，不料英國隊先聲奪人，首局第二棒崔斯湯普森（Trayce Thompson）抓住進壘的一顆曲球轟成中左外野的陽春全壘打，被隊友戴上皇冠慶祝。不過兩隊的實力終究有很大差距，美國靠著兩波較強的攻勢以6比2輕鬆獲勝。

美國先發投手是41歲的紅雀老將溫萊特（Adam Wainwright），轟出全壘打的崔斯湯普森也是大聯盟道奇的球員，還是NBA籃球明星克雷湯普森（Klay Thompson）的弟弟。雖然湯普森兄弟是美國人，不過老爸來自古巴北邊的小島國巴哈馬，被允許代表英國出賽。

英國隊只領先很短的時間，美國大軍首局下半就攻到滿壘殘壘。3局下，戈史密特（Paul Goldschmidt）失誤上壘，又趁著暴投跑到二壘，艾瑞納多（Nolan Arenado）一支長打追平了比數。後面塔克（Kyle Tucker）安打送回艾瑞納多，進帳超前分。

4局下，美國重砲席瓦伯（Kyle Schwarber）轟出石破天驚的3分全壘打。6局下，戈史密特、艾瑞納多連續安打再下一城。美國隊全場9支安打，但是隊長卓奧特（Mike Trout）4打數掛零，只有趁著四壞保送之後盜壘成功。艾瑞納多3安猛打賞。英國隊擊出8支安打也相當不錯。