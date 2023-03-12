111學年HBL高中籃球甲級聯賽女子組季軍戰，就上演二度延長激戰，陽明高中二度延長的5分鐘，打出8比3攻勢，最終82力克77南山，陽明高中拿下季軍，陽明江子柔獲得此役單場MVP，上季第7的南山，本季則以殿軍作收。

上半場陽明高中在江子柔17分領軍下，40比30領先南山高中，第3節南山單節打出26比12攻勢，並在高一好手葉侑璇該節結束的壓哨的三分球，南山以56比52領先進入第4節。

第4節陽明高中也努力追分，倒數18.74秒陽明兩罰命中，讓雙方比數來到64比64平手，隨後南山楊巧聿兩罰命中、陽明江子柔上籃搶分，雙方66比66進入延長賽。

延長賽一開始南山高中打出6比0小高潮搶得先機，不過陽明仍是韌性十足地追回劣勢，回敬一波8比0反擊，其中延長賽倒數1分40秒陽明江子柔三分打，助隊74比72超車，但剩14.89秒南山葉侑璇得分，雙方又是74比74平手，進入二度延長。

二度延長陽明先連得6分，南山直到剩41.20秒三分命中才在二度延長首度得分，最後陽明江子柔臨去秋波兩罰命中，陽明5分差擊退南山。

江子柔此役一肩扛起隊友張聿嵐受傷無法出賽的領袖角色，全場繳出生涯新高34分、14籃板、5助攻、7抄截，魏詩芸也有12分、14籃板精彩數據，廖家綺贊助11分。 南山高中楊巧聿、張家瑄都是「雙十」數據，楊巧聿17分、18籃板，張家瑄16分、13籃板，葉侑璇21分。