台中受理已申請納管的未登記工廠提送工廠改善計畫申請已突破9成，全國最多！台中市政府經濟發展局表示，台中市應提送工廠改善計畫業者計8,118家，目前已受理7,575家(93.3%)，僅剩543家(6.7%)業者尚未提送工廠改善計畫，呼籲業者一定要在今年3月20日前提出工廠改善計畫，逾期未提出者，經發局將依法查辦，最重將面臨停止供電、供水及拆除，請各位頭家一定要正視，以免影響自身權益。

經發局表示，已經鎖定尚未提送工廠改善計畫的543家業者，於3月9日寄發第4次催辦通知，並持續透過工廠改善計畫家教班、電話輔導、到廠輔導等多元管道努力催件，也多次透過新聞稿、廣播廣告等方式增加資訊可及性，請業者務必把握最後工廠可以合法化的機會。

經發局重申，有申請未登記工廠納管的業者，如果沒有在今年3月20日前提出工廠改善計畫，將駁回工廠納管資格，除將面臨工廠停止供電、供水、拆除的風險外，尚有土地、建築物違規罰鍰。

經發局說明，經濟部已於今年1月初簡化申請文件內容，現在只要先提出3頁「工廠改善計畫大綱」（下載網址：https://www.economic.taichung.gov.tw/1521456/post ）即可先行送件至台中市政府特定工廠登記單一窗口(地址：台中市南屯區精科東路17號3樓、諮詢電話04-23696008)，簡單又輕鬆，其餘資料後續再補充。

若不知道怎麼寫工廠改善計畫者，經發局截至3月20日止，每個工作天下午都會在台中市政府特定工廠登記單一窗口開設「工廠改善計畫家教班」，面對面教授如何填寫，只要點選報名網址：https://reurl.cc/85ymGX ，報名上課，並攜帶工廠大小章、納管申請書，上完課後就可以立即送件。

經發局提醒，為避免截止日期大量的送件潮，請已申請納管未登記工廠業者及早送件，台中市工廠改善計畫收件及諮詢窗口為「台中市政府特定工廠登記單一窗口」、諮詢專線04-23696008、地址在台中市南屯區精科東路17號3樓，歡迎洽詢。

(臺中市政府經濟發展局廣告)