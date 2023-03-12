全中運跆拳道品勢項目在新竹縣體育館登場，各縣市480名好手經過2天激戰決賽成績出爐，獲獎最多學校，高中為高雄楠梓高中的10個獎項，國中為台北龍山國中與台中西苑高中各獲得6面獎項，竹縣地主隊湖口高中踢出3面獎項好成績。

高雄市楠梓高中獲2銀、2銅、2個第五名、4個第七名共10個獎項，台北市龍山國中和台中市西苑高中，2校各獲6面獎項，龍山國中獲得3金，為鍍金最多的學校。

龍山國中選手表現十分出色，選手林暐庭連續2年囊括個人、雙人、團體賽三金殊榮，堪稱為「冠軍王」。蔡語嫣在團體金牌2連霸；謝忞祐拿了男女雙人金牌、個人銀牌和團體銅牌3面獎牌，陳璿獲國女團體金牌與男女雙人賽第七名。

新竹縣湖口高中獲1銅、2個第7名共3個獎項， 選手朱天宇、蕭敏邑、高山獲國男團體銅牌，蕭敏邑在去年全中運初賽落敗，經過養精蓄銳一年多，戰力大幅提升，獲團體銅牌及國男個人第7名；王國文、李柏諺、江承恩獲高男團體第7名。

湖口高中品勢教練莊鈞凱表示，竹縣跆拳道在品勢項目相較對打項目參與選手較少，相較六都從國小培訓，湖口高中不少選手是從國中才從對打轉為品勢，因此今年國男團體成功拿到銅牌，相當不容易。

裁判長劉祖望表示，本屆全中運跆拳道場館標準符合國際賽事，場地布置符合規格和要求，人員全力動員配合。賽場上選手表現以北部學校較優，其次為中部，期待選手能繼續努力，為代表縣市爭取最好成績。

執委會秘書處主任楊郡慈表示，賽事以「跆拳道大小事，就是我的事」為最高服務原則，並要求每工作人員每次巡視場地，都要隨身攜帶工具，以便做好隨時處理工作，同時接受各方建議參考改進，讓比賽圓滿完成，接下來12日開始，跆拳道對打比賽將在體育館展開。