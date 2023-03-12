詐騙集團日前鎖定一對居住在台南的陳姓夫婦，化身員警謊騙其涉嫌洗錢，解決方式是要交出名下房產，心急之下，兩老特地搭高鐵北上面交，所幸鷹眼警方在車站發現他們面有難色，才及時阻止新台幣230萬元的損失；事後兩人頻向警方道謝稱：「有你們真好！」，才安心返家。

據了解，本月，夫婦前後搭乘高鐵北上2次，因對方指示稱：「已跟法院高層說好，只要新臺幣230萬即能將案件處理掉。」由於被害人手頭沒這麼多現金，被慫恿之下，來到新莊某信用合作社門口辦理抵押。

幾天後接獲通知，稱貸款已成功提撥，再次北上完成匯款，抵達後依指示至郵局領取新臺幣80萬元，做為先期的疏通費用，因郵局現金不足無法領取，另指示改前往台北市做接洽，所幸在板橋火車站被員警阻止。

警方表示，當天在火車站西門口發現被害人神情緊張，一直與手機另一頭對話，於是上前關切，一開始還不肯講出原因，只表示上來領錢，員警聽完覺得不單純，婦人便從包包內翻出存摺簿、提款卡、印鑑證明，就在老婦說出「電話指示」要趕去處理事情，警方更加確信這樁詐騙案，在委婉解釋說明後，兩人才恍然大悟。

板橋警分局表示，檢警不會監管任何的人帳戶，更不會要求收取現金或存簿，提醒民眾聽到「涉及案件須疏通費」、「收取證物款項」、等關鍵字時、就是詐騙，類似情形請先撥打反詐騙諮詢專線165或110查詢。