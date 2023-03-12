「Win or go home」中華隊在經典賽最終戰面對古巴隊，前2局打完挨2轟陷入0比6落後，3局上中華隊教練團上前詢問主審，疑似懷疑投手有使用「外部物質」，之後裁判也檢查古巴隊先發投手雷法（Elián Leyva），但最後並未發現任何異樣，比賽也繼續進行。

古巴此役由本季將效力樂天桃猿的新洋投雷法先發，前2局他只被敲1支安打，首局在1出局後雖然連續丟到林立、四壞球保送林子偉，但隨即回穩，用連續2個三振化解危機，「紅色閃電」則是突破中華隊先發投手陳仕朋，1局下就靠著守備失誤及3支長打、包含1轟攻下4分。

2局打完中華隊陷入0比6落後，3局上準備開打前「餅總」帶著翻譯上前與主審「言語交換」，因為雷法右側臀附近褲子有黑色髒污，之後裁判群上前討論後檢查雷法的手套、帽子、褲子及身上是否有使用外部物質，二壘審也有摸止滑粉確認黏度，是否黏度相同，最後檢查後並無異樣，比賽也恢復進行。

經過這段插曲後，雷法先讓江坤宇敲出左外野飛球出局，但對鄭宗哲又連投3顆壞球，不過雷法手部似乎出狀況，古巴教練及防護員上前查看後決定換投，換上第2任投手羅梅羅（Miguel Romero）。