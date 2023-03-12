一名女網友表示，高中畢業後，學校的運動短褲就被她拿來當作居家褲，穿到現在都已出社會還在穿，好穿到讓她想再回母校買運動褲，問「有人也跟我一樣熱愛學生時期的運動短褲嗎？」貼文曝光網友紛紛＋1，不少人說在高中畢業前就到福利社爆買5件囤貨，更有人說之前回到母校福利社想買運動褲，才開門就被買光光。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，高中畢業後，運動短褲被她拿來搭居家褲，讓她想回母校買運動褲，又怕教官不賣給校外人士，在網路也找不到類似，問網友「有沒有人也熱愛學生時期的運動短褲，有什麼替代品嗎？」

貼文引發網友共鳴，「＋1深有同感，學校運動褲真的超好穿，當睡褲也可以，現在都會想再買」、「我畢業前直接買5件，大學直接穿好穿滿」、「我今年28歲，國小的運動短褲到現在都還在穿」、「我穿國中的，不論長短褲都穿」、「學校運動褲真的超好穿，當睡褲也可以，現在都會想再買」、「我怕發生這種情況，靠近畢業時跑去福利社直接買5條當備品」、「我趁暑輔合作社有開趕快去買，結果一開門啥話都還沒講，合作社阿姨就直接說運動褲都被校友買完囉」。

也有人建議她請高中認識的老師或在學生購買，「 找認識的老師幫忙？我最近也想要回去買高中的褲子，真的超好穿！」、「回學校問問總務處，我記得他們都是大批採買，可以問一下是哪個廠商做的」、「你先去問看看學校能不能買，如果不行看有沒有認識的幫妳買」。