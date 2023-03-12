焦凡凡上節目聊旅遊時曾經遭遇的掃興事。（衛視中文台提供）

夏和熙與焦凡凡為宣傳《拜託了！女神》，日前上《一袋女王》大聊旅遊時曾經遭遇的掃興事。夏和熙表示出國旅遊最怕幫朋友代購，曾去日本旅行幫小優代買台灣也買得到的眉筆，結果氣到想呼她兩巴掌，他從此之後不再幫朋友代購，連出國玩都是回國後才在社群上發文。

夏和熙說5年前有次去日本玩，小優請他幫忙代買某品牌、某色號的眉筆，而且還要求數量一定要5支，夏和熙說其實該款眉筆台灣也買得到，只是日本一支便宜27元，也先跟小優打預防針說有去藥妝店會順便幫忙找，但不會特地去買。

後來夏和熙去了藥妝店，把眉筆的照片拿給店員看，但小優要的墨綠色號眉筆，店內庫存只有4支，夏和熙全部買下後，小優還要求要幫忙退稅，夏和熙雖然一肚子火，但還是乖乖排隊等了一個多小時，就為了每支眉筆再多退3元。

買完後夏和熙跟小優說只買到4支，沒想到小優竟然回他說還是希望要有5支，這下讓夏和熙真的火大，本來不想再多跑其他藥妝店的他，一氣之下總共買了14支同款眉筆，還要求得她全部用完，氣到說：「到底眉毛有多稀疏，需要這個顏色的眉筆。」

焦凡凡說6、7年前跟一群朋友計畫要去泰國自由行，同行的友人表示自己有個很熟的朋友常去泰國，行程就交給對方處理，對方加入群組後就提出泰國行8天每人預算3萬，焦凡凡跟朋友覺得不錯就成行了。沒想到第一天光飯店就讓她驚呆，連早餐都沒有，焦凡凡偷偷用破英文問了飯店人員，對方回她住宿一晚只要泰銖900元，這下讓焦凡凡開始對行程起疑，因為跟當初說的三星級以上飯店有相當大落差，加上第一天吃飯時，對方又說因為有吃到螃蟹，所以每個人費用要再加1200元，自此後每天都在加錢。

焦凡凡本來想說跟對方不熟不好意思問，但到了第三天，她終於忍不住問對方，對方才回說他是導遊，既然找他來規劃行程，當然要收導遊費，焦凡凡趕緊問了當初提議的朋友，朋友才回說自己也跟他不熟，這下讓焦凡凡怒了，但因為人生地不熟，只好乖乖付錢當作消災，整趟行程比之前說的還多花了9千多塊，自此之後學乖了，不再跟不熟的朋友出國旅行。該集將於明（13日）晚間11點在衛視中文台播出。