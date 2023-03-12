竊賊不疾不徐的在靈骨塔樓裡走動，一絲恐懼感都沒有。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

在宜蘭縣員山鄉某橋上、橋下發現被偷的碎片及遺骨。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣1名林姓民眾日前至靈骨塔祭拜其父親時，竟發現父親的骨灰罈不在櫃子裡，遂於3月7日到派出所報案；經查，1名陳姓男子在2月23日深夜不疾不徐的走進該靈骨塔，抱走骨灰罈後至某橋上丟棄，橋上、橋下分散碎片及遺骨，全案依竊盜罪及損壞、遺棄或盜取遺骨、火葬之遺灰罪嫌函送宜蘭地檢署偵辦。

初步了解，1名34歲的陳男，疑似跟婚姻感情糾紛有關，不滿岳父許久，在2月23日深夜2時40分左右，身穿整套連帽運動套裝、黑色靴子，拿著一把黑色雨傘，不疾不徐的走入靈骨塔側門，直接走到其岳父的塔位，推開壓克力板製的門後，抱走骨灰罈，淡定的走出靈骨塔。

據靈骨塔工作人員指出，一般他們員工不會亂開啟別人骨灰罈的櫃子門，也不可能隨時去檢查裡面是否有增加、遺失東西，一定是家屬來祭拜時才會發現的。

遭竊骨灰罈的兒子林男日前至靈骨塔祭拜其父親時，打開櫃子門才發現父親的骨灰罈竟然不見了，7日到鄰近的內城派出所報案，警方與管理員聯繫，尋找均無所獲。經警方調閱相關監視器畫面時，發現陳男進入納骨塔樓拿走骨灰罈的身影，與家屬比對犯嫌身分後，掌握陳為林家的女婿。

警方遂於11日通知陳嫌到案說明，經查陳至納骨塔竊取骨灰罈後，隨即駕車至員山某橋上，將骨灰罈丟棄；警方通知鑑識人員赴現場採證，並配合被害家屬及消防隊至橋下河床搜索，現場發現被丟棄的骨灰罈碎片及遺骨，全案依竊盜罪及損壞、遺棄或盜取遺骨、火葬之遺灰罪嫌函送宜檢偵辦。