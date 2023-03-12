一名30多歲女子曾在國外讀書、工作多年，回台灣開始出現月經不準的狀況，前往中醫調理身體，中醫師余雅雯問診發現，女子很愛吃甜食、麵食、麵包等精緻澱粉，也有輕微脂肪肝；經飲食改善，經期終於正常了。

余雅雯在臉書發文指出，該名女子月經遲遲未報到，建議她應該先去婦科做檢查，果然發現有多囊性卵巢的問題。余雅雯說，女子之前長時間在國外，飲食偏西式，很喜歡甜食、麵包等精緻澱粉，體型較肥胖，有輕微脂肪肝，膽固醇也偏高。

余雅雯直言，以中醫來看就是「痰濕體質」，建議她需要減重才能夠改善經期的問題，並試著高纖飲食，攝取大量蔬菜，澱粉選擇糙米、粗糧的種類，經過一段時間飲食控制以及搭配中藥的調理，她果然瘦下來，經期也正常報到了。

如何判斷體內是否有濕氣

●胖人多痰濕

痰濕體質的人體形肥胖，腹部肥滿鬆軟，面部皮膚油脂較多，眼瞼微腫。高血壓、糖尿病、肥胖症、高脂血症、冠心病、腦血管疾病、代謝綜合群、哮喘、痛風等病容易上身。

●平時看感覺

濕邪重濁，每天早晨起床的時候覺得特別疲勞，打不起精神來，人也懶得動；夜晚特別有食慾。

●如廁看大便

平時可以觀察大便是不是容易黏在馬桶上，或不成形，總有排不淨的感覺。

●伸舌看舌苔

舌頭可以反映出身體狀況。健康的舌淡紅而潤澤，舌面有一層舌苔，薄白。如果舌淡胖大，有齒痕，多屬脾虛；舌苔白膩，多屬寒濕；舌苔粗糙或很厚、發黃，多屬濕熱。

●婦女看帶下

濕性趨下，病狀多見於下半身，分泌物和排泄物多穢濁不潔，婦女帶下分泌增多，或異味難聞。