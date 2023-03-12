世界棒球經典賽（WBC）正如火如荼的進行，儘管中華隊8日首戰對上巴拿馬，以7分之差落敗，仍打出了2場好成績，尤其10日面對義大利時，便以11比7迎來首勝，讓許多球迷感動不已，連在場邊應援的「經典女孩」也喜極而泣。

「經典女孩」啦啦隊在這幾天的比賽中，奮力帶動球迷為中華隊加油的「台式應援」，讓許多外國球隊及媒體相當震撼。而啦啦隊成員的孟潔與籃籃也在昨（11）日更新貼文，兩人相擁落淚的畫面，讓孟潔感性的寫下：「迎接勝利感動的一晚，台灣的選手們超棒，你們是台灣的驕傲。」感動之餘還不忘自嘲，自己站在台上很興奮，雙下巴也興奮的出來見人，讓許多人紛紛將目光轉向雙下巴，更吸引林襄留言：「仙女的雙下巴好想咬。」

籃籃除了貼出應援美照外，還上傳一段和孟潔忍不住落淚的畫面，她也寫下：「謝謝所有辛苦奮戰的球員們，帶給我們這麼精彩、感動的球賽，你們是我們的驕傲。」並期待持續拿下勝利。

一系列美照一出，湧入大批球迷及粉絲大讚，「籃孟連線一定要贏！」、「辛苦啦啦隊賣力的應援」、「拿下勝利當下真的很感動」、「怎麼連哭都這麼漂亮」，對此也有不少網友表示，啦啦隊成員強忍淚水，聽到音樂還是立刻轉身面對球迷應援，真的很敬業。