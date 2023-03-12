戶外臉書粉絲專頁「麋鹿太太」去年走在PCT步道上，遇到一隻粗如男生手臂的響尾蛇。（麋鹿太太提供／羅亦晽花蓮傳真）

戶外臉書粉絲專頁「麋鹿太太」去年縱走PCT步道，卻在抵達終點前遇到森林大火，最後以水路方式完成這趟旅程；圖為美加邊界。（麋鹿太太提供／羅亦晽花蓮傳真）

戶外臉書粉絲專頁「麋鹿太太」去年完成PCT步道縱走，並在過程中體悟出許多人生道理。（麋鹿太太提供／羅亦晽花蓮傳真）

戶外臉書粉絲專頁「麋鹿太太」去年利用長達5個多月的時間，走完太平洋屋脊步道（Pacific Crest Trail，PCT），近日他們回到家鄉花蓮，舉辦一場小型攝影展，用照片分享這趟旅途中所見的美好風景、幫助他們的人以及體悟的人生經驗。（羅亦晽攝）

戶外臉書粉絲專頁「麋鹿太太」去年利用長達5個多月的時間，走完太平洋屋脊步道（Pacific Crest Trail，PCT），儘管走在沙漠中面臨缺水、找水窘境、如廁時遇到粗度如男生手臂的響尾蛇等狀況，或是在快抵達終點時突遇森林大火，但他們卻抱持著「彈性與開放」的心情化解困難，完成這趟旅程。回到台灣的他們，近日在家鄉花蓮一場小型攝影展，用照片分享這趟旅途中所見的美好風景、幫助他們的人以及體悟的人生經驗。

「麋鹿太太」是由一對夫妻Bill和Jessica經營，兩人過去在紐西蘭工作時，因緣際會接觸戶外活動後開始對健行、爬山萌生興趣，陸續走完西班牙朝聖之路、尼泊爾聖母峰基地營EBC健行等路線後，有天被電影《那時候，我只剩下勇敢》女主角走上PCT的過程感動，決定踏上這趟旅程，原本預計在2020年出發，孰料疫情影響，旅程延宕2年，兩人最後在2022年春季啟程，同年秋季完成。

麋鹿太太說，PCT步道起點在美墨邊界，終點則在美加邊境，全程逾4200多公里，約可環台4圈半，正常需花費4至6個月的時間才能完成，途中會行經沙漠、雪山、森林等路段，雖然每個階段身體會出現不同的感受，卻讓他們第一次體會到「走在步道上即便是痛苦，但痛苦程度愈大，後續得到的快樂也愈多」。

麋鹿太太分享途中趣事之一，Bill當時在南加州沙漠如廁時，明明四處無人，背後卻感到有人在盯著他看，怎料回頭一看，竟是一隻約寬度約男生手臂粗、身體已圍繞成圈響尾蛇正瞪大眼睛盯著他看，且彼此距離僅30公分，嚇得他趕緊將褲子穿上，背起包包離開現場，所幸最後蛇默默的往樹叢裡鑽，「應該是不小心侵門踏戶在人家家門口上廁所，引起對方不開心吧」。

麋鹿太太接著也提到他們在快抵達PCT終點時，步道周圍卻發生罕見的森林大火，煙幕瀰漫能見度僅3至4公尺，各個登山口都公告步道暫停開放，當時正想放棄的他們，突然遇見一位巡山員開玩笑地對他們說「陸路不能走，可以從步道旁的溪流游泳過去啊」，這句話便讓他們萌生水路的可能性，最後藉由租借船隻，航行到步道終點，完成這趟旅程。

除了步道上所發生的趣事，麋鹿太太在這趟旅程中體驗到人與人之間的溫暖，他們說，PCT有個很特別的步道文化，Trail Angel會在途中展現Trail Magic，除補給健行者們必需品，也會整理步道，移除倒塌的樹木等，且步道沿線的小鎮居民也會伸出援手幫助大家，不過最讓他們印象深刻的，是位相識不到半天的男子，知道Bill身體不適後，儘管要與家人出門露營2天，卻主動將家提供給2人休息，「沒有他們真的很難完成這趟旅程」。

麋鹿太太回想步行PCT的種種過程笑說，步道上有一句話影響他們很深，就是「Hike your own hike live your own life」，意思就是希望能告訴大家「專心在生活上走出自己的路」，他們認為，縱走PCT只是人生體驗，但不會當成一生懸命犧牲生命也要完成，因為懂得衡量自己的能力，以彈性與開放的態度面對每一件事情，最後才能更彈性的處理問題。

麋鹿太太回台後，陸續舉辦分享會，和有意踏上PCT的健行者交流，同時他們也回到家鄉花蓮，舉辦微型攝影展，即日起至本月31日止，在璞石咖啡x光之島共享基地與粉絲分享這段旅程所見的美好畫面。