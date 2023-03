戶外臉書粉絲專頁「麋鹿太太」去年走在PCT步道上,遇到一隻粗如男生手臂的響尾蛇。(麋鹿太太提供/羅亦晽花蓮傳真)

戶外臉書粉絲專頁「麋鹿太太」去年縱走PCT步道,卻在抵達終點前遇到森林大火,最後以水路方式完成這趟旅程;圖為美加邊界。(麋鹿太太提供/羅亦晽花蓮傳真)

戶外臉書粉絲專頁「麋鹿太太」去年完成PCT步道縱走,並在過程中體悟出許多人生道理。(麋鹿太太提供/羅亦晽花蓮傳真)

戶外臉書粉絲專頁「麋鹿太太」去年利用長達5個多月的時間,走完太平洋屋脊步道(Pacific Crest Trail,PCT),近日他們回到家鄉花蓮,舉辦一場小型攝影展,用照片分享這趟旅途中所見的美好風景、幫助他們的人以及體悟的人生經驗。(羅亦晽攝)

戶外臉書粉絲專頁「麋鹿太太」去年利用長達5個多月的時間,走完太平洋屋脊步道(Pacific Crest Trail,PCT),儘管走在沙漠中面臨缺水、找水窘境、如廁時遇到粗度如男生手臂的響尾蛇等狀況,或是在快抵達終點時突遇森林大火,但他們卻抱持著「彈性與開放」的心情化解困難,完成這趟旅程。回到台灣的他們,近日在家鄉花蓮一場小型攝影展,用照片分享這趟旅途中所見的美好風景、幫助他們的人以及體悟的人生經驗。

「麋鹿太太」是由一對夫妻Bill和Jessica經營,兩人過去在紐西蘭工作時,因緣際會接觸戶外活動後開始對健行、爬山萌生興趣,陸續走完西班牙朝聖之路、尼泊爾聖母峰基地營EBC健行等路線後,有天被電影《那時候,我只剩下勇敢》女主角走上PCT的過程感動,決定踏上這趟旅程,原本預計在2020年出發,孰料疫情影響,旅程延宕2年,兩人最後在2022年春季啟程,同年秋季完成。

麋鹿太太說,PCT步道起點在美墨邊界,終點則在美加邊境,全程逾4200多公里,約可環台4圈半,正常需花費4至6個月的時間才能完成,途中會行經沙漠、雪山、森林等路段,雖然每個階段身體會出現不同的感受,卻讓他們第一次體會到「走在步道上即便是痛苦,但痛苦程度愈大,後續得到的快樂也愈多」。

麋鹿太太分享途中趣事之一,Bill當時在南加州沙漠如廁時,明明四處無人,背後卻感到有人在盯著他看,怎料回頭一看,竟是一隻約寬度約男生手臂粗、身體已圍繞成圈響尾蛇正瞪大眼睛盯著他看,且彼此距離僅30公分,嚇得他趕緊將褲子穿上,背起包包離開現場,所幸最後蛇默默的往樹叢裡鑽,「應該是不小心侵門踏戶在人家家門口上廁所,引起對方不開心吧」。

麋鹿太太接著也提到他們在快抵達PCT終點時,步道周圍卻發生罕見的森林大火,煙幕瀰漫能見度僅3至4公尺,各個登山口都公告步道暫停開放,當時正想放棄的他們,突然遇見一位巡山員開玩笑地對他們說「陸路不能走,可以從步道旁的溪流游泳過去啊」,這句話便讓他們萌生水路的可能性,最後藉由租借船隻,航行到步道終點,完成這趟旅程。

除了步道上所發生的趣事,麋鹿太太在這趟旅程中體驗到人與人之間的溫暖,他們說,PCT有個很特別的步道文化,Trail Angel會在途中展現Trail Magic,除補給健行者們必需品,也會整理步道,移除倒塌的樹木等,且步道沿線的小鎮居民也會伸出援手幫助大家,不過最讓他們印象深刻的,是位相識不到半天的男子,知道Bill身體不適後,儘管要與家人出門露營2天,卻主動將家提供給2人休息,「沒有他們真的很難完成這趟旅程」。

麋鹿太太回想步行PCT的種種過程笑說,步道上有一句話影響他們很深,就是「Hike your own hike live your own life」,意思就是希望能告訴大家「專心在生活上走出自己的路」,他們認為,縱走PCT只是人生體驗,但不會當成一生懸命犧牲生命也要完成,因為懂得衡量自己的能力,以彈性與開放的態度面對每一件事情,最後才能更彈性的處理問題。

麋鹿太太回台後,陸續舉辦分享會,和有意踏上PCT的健行者交流,同時他們也回到家鄉花蓮,舉辦微型攝影展,即日起至本月31日止,在璞石咖啡x光之島共享基地與粉絲分享這段旅程所見的美好畫面。