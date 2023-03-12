伊莎貝雨蓓不僅出席首映，也陪影迷一起看電影。（佳映提供）

片中伊莎貝雨蓓詮釋真實事件原型人物莫琳嘉內。（佳映提供）

法國傳奇影后伊莎貝雨蓓主演的懸疑新片《無人相信的真相》，11日於台中大遠百威秀舉辦亞洲首映會，女主角伊莎貝雨蓓日前來台，於台中國家歌劇院演出舞台劇《櫻桃園》，連續3日的緊湊公演行程中，特別撥空出席僅有一場的亞洲首映會，這也是14年前她受金馬影展邀請後再度來台。

首映會上，伊莎貝雨蓓以一席俐落的西裝套裝登場，展現俐落的知性魅力。一出場便引來陣陣尖叫，看到滿場的觀眾也讓她露出開心笑容。提到再次來台感想，她表示相當開心，大讚說：「台灣人都好客、人好好，對什麼事情都充滿好奇，又熱愛電影，真是太棒了！」憶起上次來台經驗，她表示難忘當年受導演侯孝賢之邀，去了非常多的KTV唱歌。當被問到是否聽到侯導演唱台語歌？她則笑回：「反正他就是唱得比我好。」

提到這次新作《無人相信的真相》，伊莎貝雨蓓表示：「這是一部改編真實故事的電影，女主角的心路歷程非常複雜，也是我花了很多心力拍的電影，希望大家能喜歡。」由於是映前活動，她笑說不能暴雷，但自信對觀眾掛保證說：「你們絕對不會睡著！」

伊莎貝雨蓓還在活動上大秀中文，念出台灣的片名並說：「我非常喜歡這個名字，因為這個翻譯說明了一切。」最令人驚喜的是，儘管隔日還有舞台劇《櫻桃園》的公演，她竟主動表示要和台灣觀眾一起看電影，讓全場觀眾驚喜萬分。