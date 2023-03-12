雲林縣老人人口比例20.12％，已達超高齡社會，雲林縣長張麗善本月6日前往日本參訪東京食品展，12日到東京武藏野市1家社團法人日照中心觀摩，她表示日本也是高齡國家，很早就推出各種相關政策因應，其經驗非常值得學習，將參考其自助、公助、共助等概念，協助雲林高齡者與失智者在熟悉環境中快樂生活。

雲林縣人口老化嚴重，目前全縣人口為66萬3000多人，其中65歲以上人口高達13萬3951人，張麗善表示，雲林縣與世界各國一樣，正面臨高齡化及少子化的國安危機，此次參訪武藏野市的日照中心，照護員使用專門的洗澡設備幫老人家洗澡，不僅減輕照護員體力負擔，還能讓長輩保有尊嚴。

張麗善仔細觀看照護員如何操作洗澡設備後，跟著親自操作1次，希望未來雲林的長照或日照中心，也能夠普及這樣的設備。另外，日照中心還有「音樂治療」，長者藉由合奏音樂，滿足共同完成1件事情的成就感，同時促進失智長輩的注意力，引導他們開口唱歌或身體律動，在友善氛圍中感到被尊重、愛護。

張麗善指出，雲林為農業縣，除斗六、麥寮、虎尾有較大工業區，就業機會較多，其他鄉鎮都以農漁為生，工作機會少，衍生人口外流、高齡化等問題，雲林去年出生人數僅3340人，死亡人數則達8579人，為扭轉老化趨勢，已積極開發新工業區，創造就業機會，盼帶動人口回流，超前部署面對高齡社會的照護問題。