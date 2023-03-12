111學年HBL高中籃球甲級聯賽女子組季軍戰，陽明高中挺過二度延長考驗，82比77力克南山高中，賽後全隊一起出席賽後記者會，教練李台英勉勵球員，這場季軍戰結束後，也代表新球季開始了，下一季就看這批高一高二球員來帶領球隊再次衝擊HBL。

李台英指出，球隊本季一路走來不容易，進到4強賽前因為傷兵問題練習常常湊不到10人，季軍戰打到二度延長才分高下，也代表兩邊球員們不想輕易離開球場，謝謝孩子們場上奮戰不懈，以及為球隊大聲加油的球迷，季軍戰結束代表新球季也開始了，勉勵高一、高二繼續加油，新球季繼續衝擊。

陽明江子柔雖然身高僅155公分，不過場上奮力衝搶籃板，個人打出34分、14籃板，並有5助攻、7抄截，成為陽明奪得季軍的功臣之一，她笑說：「自己是高三學姐，當然要從自己做起。我位子又是控球後衛，場上要指揮球隊，看到有機會會自己過，或是找機會分球讓隊友出手，我也很喜歡衝搶籃板，反正場上就看誰跳比較高，我就盡力跳，會有這麼多籃板，可能也是很多球撥出來我拿到。」

陽明高中「最強女高中生」張聿嵐因為左膝傷，在4強賽及季軍戰都只能在場邊當啦啦隊，她表示：「現在狀況不錯，就等手術、恢復，我會努力復健，也希望盡快踏上球場。我覺得隊友很棒，場上不輕言放棄，很開心她們在我無法出賽時可以變得更堅強。」

南山高中教練柯孟儀指出，自己對於籃球有很高的熱情，因此帶到球場就是訓練相當嚴格，很欣慰球員都努力吃下嚴格的訓練菜單，家長們肯定我們的訓練，也很開心團隊都凝聚一起，讓學校看到南山高中女籃隊好的不同，期待未來表現。

原本單獨出席賽後記者會的柯孟儀，最後也邀先發五人一起進入採訪室合照，柯孟儀並說：「孩子們也很想拿下季軍，我會跟她們說很感謝妳們，我不認為輸了，大家做到該做的、球員盡力了。」