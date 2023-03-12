56歲港星李若彤1995年在電視劇《神鵰俠侶》飾演古墓派掌門小龍女，靠著仙氣外貌，受到不少觀眾喜愛，被封「最美小龍女」。近年，她轉往大陸娛樂圈發展，日前悄悄回到香港，高興曬出門搭地鐵照片，網友們紛紛暴動表示：「竟然沒有人發現姑姑搭港鐵！」

近日，李若彤曬出搭港鐵照片，配文寫道：「久違的在香港乘地鐵出行，感覺真好！春暖花開，正是出遊好時機，有時間多去戶外走走吧！」，照片中的李若彤戴口罩獨自一人搭港鐵出遊，樣貌凍齡一頭黑髮、皮膚緊緻零皺紋，在她臉上幾乎沒有留下歲月痕跡。

李若彤近日悄悄現身香港地鐵。(圖/李若彤 微博)

照片一曝光，不少網友紛紛留言，「親民的姑姑！」、「竟然沒有人發現姑姑搭港鐵」、「每一張都好美，愛死啦」、「好想跟姑姑偶遇一下」、「好想跟姑姑一起出遊」、「姑姑好可愛像洋娃娃一樣」、「好親民的姑姑。」

事實上，李若彤不但面容年輕，就連身材也維持相當好，平時她積極運動及飲食控制，不僅有著明顯的馬甲線，身形也比當年演出小龍女時更加苗條。對於瘦身秘訣，她大方上傳運動影片分享，並鼓勵粉絲：「不用羨慕別人擁有馬甲線，你也能的！我希望大家是跟著我做，不是坐著看」。