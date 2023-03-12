「全家行動購」開賣2023 WBC官方授權聯名商品，包含兩款印有WBC logo的平面口罩及官方賽事紀念球等。（全家提供）

萊爾富14日前多項零嘴飲品買一送一、黑雷神浪漫草莓巧克力風味餅乾等第2件只要1元。（萊爾富提供）

OKmart與阿華田一同推出的可可飲品包括經典阿華田、阿華田摩卡拿鐵，享單杯8折優惠。（OKmart提供）

世界棒球經典賽（WBC）正夯，據yes123求職網調查，有56.3％上班族關注今年賽事，儘管當中有7成承認是一日球迷，卻也應證民眾力挺中華隊的表現；另有40.2％上班族過去會花錢買周邊，讓超商嗅到潛在商機，紛推賽事紀念性商品，如印有Logo的口罩與棒球、啦啦隊女孩貼紙等；此外，民眾觀賽最愛的零食飲品也有5折起優惠，預期帶動1至2成業績。

萊爾富與曜群生醫合作，讓球迷能佩戴紀念口罩展示棒球魂，於台中市50間指定門市推7款官方授權限量口罩，包含N95曜群成人防護口罩2入裝等；另14日前加碼多項優惠，指定零食、飲品、啤酒等逾50款人氣商品下殺5折起，包括UCC無糖黑咖啡買1送1等，不二家心型可可等更有第2件1元優惠，為熬夜看賽的民眾應援。

全家不只在全家行動購販售聯名口罩，還推官方賽事紀念球、中華隊紀念球；另21日前於店舖買指定商品，單筆消費滿100元可加價10元買啦啦隊女神貼紙，包含樂天女孩人氣成員林襄、籃籃等。會員還有額外好康，現在到APP可試手氣買線上刮刮樂，有機會中400元購物金；用全盈＋PAY消費集章，最多可換200元購物金，趁機補足觀賽所需零嘴。

7-11即起推WBC周邊商品快閃購，OPEN POINT會員不限消費金額，可報會員電話加購賽事紀念衣、後背包等；業者也觀察到民眾觀賽喜好便攜的熱食，因此21日前包括星級饗宴-滷味、麻辣燙、關東煮全品項可享買4送1，而複合店「酒BAR」、「現烤哈燒專櫃」任選品項第2件7折。

OKamrt即起至4月5日推「春賞同樂會」，全台門市指定糖餅、飲料享第2件6折起，可樂、樂天小熊餅乾等都享有優惠，飲品部分包括黑糖醇奶茶、阿華田摩卡拿鐵等享單杯8折；OKmall雲端推出莊園級大杯美式、拿鐵享同品項2杯85折、12杯83折等促銷。飲酒過量有害健康。