一名日本YouTuber近期參加印度重要節日荷麗節（Holi），結果被一群熱情男生包圍，有人熊抱她、猛抓住她，往她身上塗抹、噴灑彩色顏料，還有人在她頭上猛砸雞蛋，女子在影片中尖叫連連，整個人狼狽不堪。這支影片引起印度社會群情激憤，痛斥男子們性騷擾外國遊客，不過女子後續竟發文道歉，指出影片無意醜化印度，很抱歉造成外界擔憂及焦慮，強調「喜歡印度的一切」，「印度和日本永遠是朋友。」

日本YouTuber惠美子赴印度參加傳統節日荷麗節（Holi）時，遭到當地男子熊抱、塗抹顏料，影片引起印度社會公憤。

綜合新德里電視台（NDTV）、《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，大阪22歲YouTuber惠美子，9日在個人推特分享一支在首都新德里帕哈甘尼（Paharganj）地區參加重要節日荷麗節的影片，影片中身形瘦小的惠美子被一群印度男子包圍，男子們熱情地抓住她，往她身上塗抹、噴灑彩色顏料，甚至有男子直接熊抱住她，另一名男子更直接在惠美子頭上猛砸雞蛋。

‘I adore everything about India…it never fails to fascinate me’: Japanese woman reacts after online outragehttps://t.co/KmZVkec8dZ — OpIndia.com (@OpIndia_com) March 11, 2023

影片中惠美子尖叫聲連連，不斷喊「掰掰」想要脫身，周圍男子則不斷歡呼，顯然相當享受讓外國遊客接受傳統文化「洗禮」的過程。惠美子最終脫身，面對鏡頭時她仍露出微笑，但感覺心有餘悸，整個人狼狽到不行，她用手護住胸部，不過突然間一名男子伸手突襲，被惠美子一巴掌打回去，她這才真的離開現場。

Japanese Tourist, Who Was Harassed During Holi Celebrations, Leaves India https://t.co/Jy6EjjLeVL pic.twitter.com/zyO40uDdGM — NDTV (@ndtv) March 11, 2023

這支24秒影片引起印度社會撻伐，寶萊塢女星查達（Richa Chadha）、德里婦女委員會主席馬里瓦（Swati Maliwal）都痛批男子行徑「可恥」、「令人憤怒」，呼籲惠美子申訴。

Very distrubing videos getting viral on social media showing sexual harassment with foreign nationals on Holi! I am issuing notice to Delhi Police to examine these videos and arrest the perpetrators! Completely shameful behaviour! — Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) March 10, 2023

德里警方至今已逮捕4人，其中包含一名青少年，不過警方表示，惠美子並未向當地警局或日本駐印度大使館報案。

後續惠美子刪掉9日上傳的影片，她10日發文表示，已經離開印度、抵達孟加拉，表示很抱歉自己引發這麼嚴重的情況，強調自己心理及身體都沒事。

I have just arrived in Bangladesh. I'm really sorry that I didn't know it was a serious situation. I am fine in mind and body. I will explain more tomorrow. — 🇮🇳めぐみこ (@megumiko_india) March 10, 2023

她11日再發布連串貼文說明當天情況，她說上傳影片後收到許多網友留言及私訊，遠比想像的還要多，讓她「嚇壞了」，因此趕緊把貼文刪掉，對於被影片冒犯的人感到抱歉。

她形容8日的狀況是一起「不幸」事件，指出事前就聽說即便女性在白天獨自外出也很危險，因此當天是和另外35名朋友一起參加荷麗節活動。

她說影片是另一名日本朋友在紀錄印度風俗民情時偶然拍下的，影片的本意並非醜化荷麗節，她強調她的目標是呈現印度的正面及歡樂，但最後卻造成許多人擔憂及焦慮，她對此深感抱歉，「真的對不起。」

她說荷麗節是美好、有趣的傳統節日，主要是互倒彩色粉末及水來慶祝春天到來，不同膚色、社會階級的人都可以參加。

不過惠美子也提到自己是在「印度最不安全的地方之一」參加節慶，事後印度警方也已承諾加強打擊力道，她期望明年節慶期間針對女性的「騷擾」事件能大幅減少。

她在最後一則貼文中強調，「最重要的是，我喜歡印度的一切，我去過那裡很多次，這是一個迷人的國家，這是一個即使遭遇這件事也無法討厭的美好國家，印度和日本將永遠是朋友。」

惠美子的貼文引發許多印度網友留言道歉，強調被騷擾的她不需要道歉，對於自己國家男性的行徑感到「丟臉」。