FYNE「機能襯衫」官網售價1680元。（FYNE提供）

環保議題正夯，能夠用得喜歡還能保護地球，讓不少人甘願掏腰包捧場，環保時尚品牌FYNE標榜自家服飾很有質感外，也主打「100％可循環製程」，本次特別針對商務人士集結各種智慧功能推出「機能襯衫」（INFINITY SHIRT），跳脫過往傳統襯衫帶來的束縛感受，在限定期間內購買還可享領帶贈送優惠。

從鈕扣、面料、縫線甚至是洗標，這件機能襯衫上每一部分皆可回收，FYNE希望應用再生技術減少製衣過程中的污染，首先以寶特瓶為原物料製成單一材質（MONO-MATERIAL），再運用紗線粗細、丹尼數等物理變化打造各式各樣的衣材質感，因此未來若不需要這件衣服了，也無需經分類即可交返FYNE完整回收再製成其他服裝。

「機能襯衫」擺脫過往襯衫總會帶來不自在感的既定印象，以四面彈力技術讓面料擁有極佳彈性與伸縮度，並融入虹吸作用，使襯衫能快速吸收汗水並排至布料表層擴散蒸發，有效調節人體溫度與溼度；另面料使用高科技二氧化鈦處理，呈現霧面啞光質感的同時，高結構緊密度卻相當透氣的特性能有效阻絕紫外線、保護皮膚健康：最後是膚觸舒適且滑順不易起皺，即使差旅在外也無需擔心衣物的整燙。

機能襯衫共有「雲白」與「天空藍」兩種選擇，無論是工時正裝或者是日常Smart Casual裝扮皆能輕鬆應對，女款襯衫則多了立領設計，些許的輪廓差異便能呈現另一種都會時髦型格，目前機能襯衫系列已在官網上架，31日前購買還可獲贈一條防潑水領帶。