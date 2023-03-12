葫蘆墩寫生音樂會12日上午熱鬧登場。（陳清龍服務處提供／陳淑娥台中傳真）

葫蘆墩寫生音樂會12日上午熱鬧登場。（陳清龍服務處提供／陳淑娥台中傳真）

台中豐原葫蘆墩寫生音樂會12日上午熱鬧登場，葫蘆墩公園一早音樂聲飄揚、人聲鼎沸，預估約有上千人熱情參與。市議員陳清龍表示，葫蘆墩公園草地音樂寫生會已持續舉辦10多年，「軟埤仔溪水環境第二期改善計畫」也已動工，未來軟埤仔溪將可媲美宜蘭冬山河，水岸花都豐原城將會更美、更宜居。

葫蘆墩寫生音樂會今登場，早上7點30分左右，小朋友帶著畫具報名參加寫生比賽，大朋友在廣場茶席上品茗、聆聽豐原國中、豐原國小的國樂演奏，親子一起玩紙黏土DIY；此外，幸運摸彩及贈送樹苗為活動掀起高潮，1500棵台灣桂花、烏來杜鵑、山櫻花、茶花、土肉桂樹苗，被民眾索取一空。

市議員陳清龍表示，與在豐原國際同濟會一起辦理草地音樂寫生會，已經持續10多年，謝謝豐原國際同濟會、豐原福德宮、豐原國小、豐原國中等單位一起努力，讓活動成為豐原周邊山城地區的重要藝文活動。

有家長帶著小孩來寫生表示，活動充滿藝文氣息，感覺很溫馨、很悠閒；豐原在地陳姓民眾說，葫蘆墩公園有水岸、有綠地，花博後聲名大噪，是豐原水岸花都招牌之一，期待未來可跟市區的綠川、柳川一樣，會有更多的大型活動。

陳清龍指出，中央補助1.5億的「軟埤仔溪水環境改善計畫」已經動工，未來完工後的軟埤仔溪，將有親水平台、林蔭聽水廣場、水岸劇場等設施，他會要求市府持續建設並在這裡辦更多活動，水岸花都 葫蘆墩公園軟埤仔溪，將來會像宜蘭冬山河一樣全國知名，豐原將成為全國最美、最宜居的城市。