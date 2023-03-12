中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增9093例新冠確定病例，其中包含8869例本土、224例境外；另確診個案中新增39例死亡。不過隨著3月20日起防疫險不再需要理賠，指揮中心發言人羅一鈞推估，確實有可能出現短線的疫情反彈。

指揮中心表示，今新增8869例本土病例較上周日減少12.1％，已是連4天低於萬例以下，羅一鈞表示，3月20日起國內確診輕症免隔離措施上路後，若民眾確診通報意願改變，下周確實有可能出現疫情的反彈波動。

至於未來搭乘大眾運輸工具是否可免戴口罩？羅一鈞指出，目前會先視3月20日防疫新制上路後實施狀況再行評估，由於後面接著清明連假，仍有待進一步觀察開放是否恰當。

羅一鈞說，3月20日確診輕症免隔離新制上路後，接下來會針對醫院感染管制措施進行鬆綁，以及專責病房退場等事宜進行規劃，如上述工作都完成，接下來就會開始討論指揮中心降級，並將新冠肺炎改類，可能4、5月會是適當時機。

羅一鈞說明，一旦新冠肺炎降為第四類法定傳染病，就沒有強制隔離的必要，到時候就要依各醫院的感染管制措施進行適當保護，接下來就會針對適當防護措施的實施細節進行討論。