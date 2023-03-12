53歲天后王菲和42歲謝霆鋒2014年爆出世紀大復合後，去年底在網上突然流傳一段王菲掩面哭著走出餐廳的影片，引發外界猜測，昨(11)日上午，王菲與謝霆鋒被拍到高調現身機場，兩人更罕見在鏡頭前牽手，間接駁斥分手傳聞，另外，網友也注意到身價高達20億的王菲，竟揹著一個僅台幣2千多元的包包，且已經背了4年。

除在機場高調牽手放閃外，大陸網上也瘋傳疑似兩人在機艙內的照片，當中可見王菲緊跟在謝霆鋒後面，互動看起來相當有愛，而根據香港媒體《東網》報導，兩人抵達香港後經由VIP通道離開直接返回謝霆鋒家中，據悉，謝霆鋒返港主要是宣傳電影《海關戰線》，而王菲只是純粹陪同並無其他公開行程。

然而，王菲當天的打扮也成為網友關注的焦點之一，只見她當時穿著藍色外套搭配牛仔褲，看起來相當率性及休閒，另外，據傳身價高達20億人民幣（約台幣90億元）的她，所揹的背包為美國的知名品牌Janspor，價格約美金65元（約台幣2023元），可以說是相當平價，且她從2019年使用至今，已有4年的時間。

事實上，謝霆鋒與王菲2000年在慶功會上「世紀牽手」認愛，不久後兩人驚傳分手，2002年謝霆鋒因戲與張柏芝相戀，2006年結婚，但這段婚姻僅維持五年，王菲也與再婚李亞鵬後離婚，各自經過一段婚姻又恢復單身，2014年王菲與謝霆鋒世紀復合後罕見放閃，讓許多網友興奮直呼「有生之年系列，還能看見他倆牽手真好！」