高雄一名賴姓男子在PUB搭訕認識一名辣妹，2人酒後情緒高漲隨即在外熱吻、愛撫，賴男見辣妹願意替自己口交，以為能更進一步卻遭對方拒絕，怎料賴男竟脫掉辣妹衣物後硬上，辣妹事後衣衫不整逃回PUB，在門口崩潰大哭；法院依強制性交罪判處賴男有期徒刑3年2月，賴男上訴後遭駁回，全案定獻。

據判決書指出，賴男在2020年8月7日凌晨2時30分許，在PUB內搭訕結識A女，2人隨後至附近騎樓熱吻、愛撫，之後又轉向鄰近路旁纏綿，賴男見A女願意為其口交，試圖褪去A女衣物而欲與其性交時，卻遭A女明確拒絕並準備離開現場。

怎料賴男竟無視A女意願，徒手抓住她阻止其離開，強行褪去A女身著之連身洋裝、安全褲與內褲，強暴A女得逞，致A女受有下體撕裂。事後A女奮力掙脫逃回PUB前，經友人及PUB安管人員發現其衣衫不整、蹲地崩潰大哭等異狀，上前關心並報警處理。

法官審酌賴女與A女是在PUB搭訕結識關係，雙方雖一度有親密之舉，但賴男欲進一步發生性行為時，已遭A女拒絕，卻為一己慾念對A女強制性交，對其性自主決定權及身心健康均造成極大損害，所為殊不足取；法官考量賴男坦認犯行，並積極表示欲與A女調解、彌補對方的損害，依犯強制性交罪，判處賴有期徒刑3年2月。

賴男上訴後，卻改口否認犯行，辯稱：「我只有跟A女接吻、愛撫、口交，她說不想要進行下一步時，我就沒有對其為性交行為，任由她離去，我沒有強制她留下來」。

但法官不採信賴男說詞，駁回上訴，維持原判決定讞。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。