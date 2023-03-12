2023世界棒球經典賽中華隊與荷蘭之戰，中華隊以9：5擊敗荷蘭隊。台北市議員徐弘庭、張斯綱、李明賢、柳采葳與新北市立委洪孟楷為幫中華隊集氣，發完雞排後，再度加碼祭品文，中華隊贏荷蘭送500杯珍奶，今天下午在中信南港金融園區發出550杯珍珠奶茶。

中華隊對上古巴隊賽事於今天中午12點開始，不少球迷聚集在中信南港金融園區觀賞賽事直播，高喊安打、全壘打，為中華隊應援，氣氛相當熱絡。徐弘庭、張斯綱、柳采葳前往現場兌現祭品文，珍奶從500杯加碼到550杯，民眾開心領取珍奶。

徐弘庭表示，自己跟洪孟楷是30年的球迷，第一場輸很「賭爛」，第二場就開始發雞排，昨天在新北發了550份雞排，台中江啓臣響應發了300份雞排，加1000杯手搖飲，而他台北就號召幾位，包括洪孟楷，從500杯加碼到550杯珍奶，台北市長蔣萬安及新北市長侯友宜今天也做追加。

徐弘庭說，祭品文就是台灣運動體育大家的習慣，從PTT開始大家推文說贏了要怎麼樣，他們就順應這樣的習俗，也希望幫中華隊加持，順利擊敗古巴前進東京。對於蔣萬安今天發出祭品文，徐表示，什麼時候發雞排，就什麼時候跟蔣萬安一起發珍奶，台灣最強組合「雞排珍奶」加持中華隊前進東京。

柳采薇指出，這一波祭品文熱潮，希望激發大家出來幫中華隊集氣，這幾天大家都非常熱情，希望靠大家幫中華隊集氣，讓中華隊再贏一場前進東京，在這種熱潮狀況下，很感動大家不分藍綠，大家都是中華隊。