蔡英文總統等人12日到南投，在鳥嘴潭人工湖旁種樹。（廖志晃攝）

南部降雨量創30年來新低，水情告急；蔡英文總統12日到南投縣鳥嘴潭植樹時表示，水利工程是國家百年大計，因此，政府多管齊下強化供水韌性，度過旱象，即將於年底全面完工的鳥嘴潭，就是全國最大人工湖，未來每天將可供應25萬公噸的民生用水。

蔡英文與行政院長陳建仁等人，在鳥嘴潭畔 種植珊瑚樹等原生樹種，種樹涵養水源，保持水土，打造生態永續發展的「森活圈」；鳥嘴潭人工湖以生態工法興建，潭邊的喬木從原本的800株，已增加到8000株，成為與生態共生的水利工程。

鳥嘴潭目前每日可提供9萬公噸水源，預計年底6個湖區全部完工後，總面積110公頃，有效蓄水量1450萬立方公尺，提供約寶山水庫3倍的蓄水量，除提供彰化、草屯穩定用水，還可改善沿海地區地層下陷問題。

蔡英文表示，因應極端氣候造成的旱象，為強化旱季時的韌性，政府多管齊下，枯水期加強清淤，雨季來臨時就可增加蓄水量，還有積極興建管線加速跨區供水，並且強化水利工程建設。

蔡英文指出，南部水情吃緊，政府在去年8月就啟動防旱調節措施，跨區調度水源，並且落實產業節水度過旱象，降低水情告急對民生及產業用水的影響。

蔡英文表示，因應氣候變遷及加強森林經營是台灣的重要政策目標，今年植樹的鳥嘴潭是重要的公共建設，在此種下耐熱、耐旱、耐瘠、抗風的台灣原生樹種，提供湖區遮蔭環境，也讓居民與遊客認識原生樹種，進而讓生態保育觀念扎根。