大陸近日出現沙塵及霾現象，氣象局長鄭明典今天貼出一張衛星雲圖指出，北風前緣接近台灣中，能看到明顯的雲線，提醒今晚起鋒面雲系水氣不多，將有部分沙塵隨北風出來，未來幾天台灣各地落塵量可能增加。

鄭明典今天在臉書PO出一張衛星雲圖，指出北風前緣接近中，海面上出現白白的「雲線」，看得比較清楚，陸地上也看得出來，表示雲線前後空氣的性質差異明顯。

鄭明典表示，雖然昨天大陸的沙塵明顯消散，但是今晚南下的鋒面雲系水氣不是很多，應該還是會有部分沙塵隨北風吹過來台灣，未來幾天台灣各地落塵量都可能增加，「暫時最好不要在室外曬東西」。

環保署也表示，大陸北京及河北10日出現霾現象，晚起至明天（13日）大陸冷氣團南下影響，環境風場轉為東北風，可能挾帶微量境外污染物影響台灣，影響情況視上游濃度累積及降雨情形而有所變化，迎風面擴散條件普通，中南部地區位於下風處，污染物易累積；周一至周二（14日至16日）環境風場主要為偏東風，西半部地區擴散條件轉差，污染物易累積。