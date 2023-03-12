現在不只餅乾講求無添加的健康訴求，就連飲料也要玩低負擔！可口可樂ZERO SUGAR無糖、無熱量的特點頗受消費者青睞，現又推出200毫升迷你罐，讓消費者隨時都能帶著走；此外，品牌今年亦首度啟用台灣品牌大使，力邀創作鬼才-熊仔以及最潮女聲-Karencici詮釋精神。

「可口可樂」ZERO SUGAR推出全新200毫升迷你罐，提供消費者更多元的容量選擇，外型小巧好攜帶。品牌也於台北華山1914文化創意產業園區打造「Coca-Cola」ZERO SUGAR 無糖暢快 無與倫比活動，12日邀請消費者一同前來體驗，現場除了試飲活動外，還設置了最潮的三區打卡間，只要到教室、滑板場及直播間任一區拍照打卡，就送一罐全新上市的「可口可樂」ZERO SUGAR迷你罐。

為了讓更多新世代消費者感受「可口可樂」ZERO SUGAR的暢快滋味，今年品牌不僅邀請到新生代潮流創作代表熊仔及Karencici擔任台灣品牌大使，同時還推出「可口可樂」ZERO SUGAR眾多系列活動，即日起參與無與倫比語錄投稿活動，即可獲得個人專屬圖鑑風格圖片，還有多項好禮抽獎機會；品牌大使熊仔及Karencici更會以消費者投稿之語錄進行共同創作，推出與消費者共創專屬於「可口可樂」ZERO SUGAR的無與倫比之曲。

除此之外，即日起至4月20日至零售通路或影城、餐飲、娛樂等指定通路且符合各門市活動門檻，即可至「可口可樂」LINE官方帳號「Coca-Cola 隨時樂」參與集點或抽獎活動，好禮包括Marshall Major IV藍牙耳罩式耳機等，詳情可關注官網。