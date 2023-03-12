鎮長蕭淑芬帶領所有民眾，展開路跑及健走，共同享受友愛寵物的互動時光。(田中鎮公所提供／吳建輝彰化傳真)

主辦方特別在現場1000株樹苗，鼓勵民眾種樹美化環境。(田中鎮公所提供／吳建輝彰化傳真)

3月12號是植樹節，彰化縣田中鎮公所與田中觀光商圈發展協會共同辦理「Run For Love寵愛迷你馬拉松」健走及植樹贈苗活動，超過400鄉親攜帶自家寵物到場，民眾在種下希望之樹後，由鎮長蕭淑芬帶領所有民眾，展開路跑及健走，共同享受友愛寵物的互動時光。

田中馬系列活動今年首度與田中鎮公所合辦寵物路跑，12日活動當天剛好是植樹節，主辦方特別在現場1000株樹苗，鼓勵民眾種樹美化環境，活動從上午8點「友善土地 種下一棵樹」植樹儀式開始，接著搖鈴出發路跑健走，大小朋友與貓狗一同奔跑。

田中鎮公所表示，比賽分成5公里的活力健跑組及3公里的「毛起來玩健走組」，一共吸引1000多位民眾報名參加，大小朋友帶著家中的寵物一起戶外健走，有民眾帶著家中高齡13歲的毛小孩到現場，一度走不動用推車接力，一起完成比賽。

田中鎮長蕭淑芬表示，公所在現場發送1000株樹苗，鼓勵民眾種樹美化環境；另外商圈在八堡圳辦理「文創田八堡市集」及「腳踏車租借悠遊田中小鎮」，也歡迎所有鄉親一起騎單車逛田中，享受這美好的假期。

田中馬拉松總幹事鄭宗政說，大家共同推廣友善環境和友善動物，配合植樹節邀請大家認養綠地，跑友們齊聚在高鐵特定區2號滯洪池旁綠地種樹，也希望未來綠地也能成為民眾和寵物的休閒園地，共同為地球盡一份心力。