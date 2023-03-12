桃警阻黑幫氣焰，一連三天針對酒店、KTV等處加強臨檢，破大型職業賭場。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃警阻黑幫氣焰，一連三天針對酒店、KTV等處加強臨檢，破大型職業賭場。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃警阻黑幫氣焰 破大型職業賭場籌碼達1.5億

竹聯幫明仁會等黑道幫派在觀光飯店辦春酒，席開近百桌還有旗袍辣妹迎賓，警方不容黑幫挑戰，桃警一連三天針對酒店、KTV等處加強臨檢，在中壢中美路商辦大樓破獲大型職業賭場，不但查扣現金301萬餘元，籌碼更高達1.5億，將針對幫派經營、賴以維生行業，深入追查，向上溯源、向下刨根，全面掃蕩。

近日竹聯幫明仁會等黑道幫派陸續在觀光飯店舉辦春酒，引發社會不良觀感，警政署長責令全國各縣市警察局全力蒐報、打擊黑道，桃警3月9日起，連續三日針對轄內黑道幫派據點及酒店、KTV、電子遊藝場及網咖等經常活動處所等共計256處，全市同步實施專案臨檢威力掃蕩勤務，共動用警力750名，桃園市政府警察局局長吳坤旭親上前線指揮，以壓制黑幫囂張氣焰。

其中桃警9日晚間在中壢區中美路商辦大樓，破獲百家樂職業賭場，查獲工作人員及賭客共計45名、並查扣現金301萬8678元、籌碼代幣共計1億5759萬元，另查獲各類刑案毒品案26件、詐欺案5件、傷害案5件及通緝案5件等共計42件。

警方指出，掃黑是政府當前重要政策，桃園市政府警察局除針對幫派成員犯罪事證積極蒐報檢肅到案，並將以系統性掃黑策略，針對幫派經營、賴以維生行業，運用第三方警政行政干預措施，深入追查，向上溯源、向下刨根，全面掃蕩黑道，以具體行動壓制黑幫氣焰，宣示警察執行公權力決心。