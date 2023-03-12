韓國總統辦公室12日表示，美國總統拜登致函韓國總統尹錫悅，邀請尹錫悅主持第2屆民主峰會全體會議（Summit for Democracy）中的一場主題會議。另外，據韓國軍方消息，韓美軍方將於13日至23日舉行「自由護盾」大規模聯合軍事演習。

據韓聯社報導，拜登表示，願同尹錫悅一起為捍衛人類尊嚴、激發人類潛能、實現和平與繁榮以造福人類而繼續合作。第2屆世界領袖民主峰會由美國發起、韓國共同主辦，將於本月29日至30日舉行。

與此同時，韓美13日至23日舉行「自由護盾」聯合演習，計劃在演習中體現北韓核導日趨升級的形勢、烏克蘭戰爭等變化的安全威脅和環境，開展具有針對性的演習，從而進一步提升韓美同盟的應對能力。

據悉，演習將以模擬實戰形式進行，不分場次持續進行11天，創韓國史上最長演習紀錄。演習規模除將超過以往聯合演習的範圍及規模，韓美還時隔5年再度重啟文在寅政府時期叫停的戰區級大規模實戰機動演習。