白河關子嶺大凍山是台南市第一高峰，假日湧入許多民眾登山健行，愛山林的大台南登山協會去年認養關子嶺大凍山步道，協助公部門清潔、維護，12日發動淨山暨無痕山林宣導活動，號召超過80位協會會員及志工參與，為愛護自然環境付出行動。
大凍山海拔1241公尺，是台灣山岳界的「小百岳」之一，陡峭的山勢讓大凍山成為造訪百岳前的最佳訓練基地，也因位於台南市郊成為人氣很高的登山步道。
嘉義林管處為推動公私協力共同維護步道，與熱愛大自然的大台南登山協會去年11月簽署關子嶺大凍山步道認養契約，由該協會協助步道沿線環境垃圾清理、導覽牌誌清潔及設施損壞通報等步道維護工作。
大台南登山協會12日發動淨山暨無痕山林宣導活動，理事長邱至榮表示，此次活動順道宣導從事山林活動不僅要將垃圾帶下山，上山前更需充分的規畫與準備、避免餵食野生動物與不亂採野生植物等，落實「無痕山林」理念。
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