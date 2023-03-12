本屆經典賽，中華隊打出令球迷耳目一新的隊型，除了旅外戰力，國內中職更有不少球員受到肯定。不過也有外行看熱鬧的，鄉民發問「陳傑憲在運動員裡面算帥的吧」，文章一PO，吸引熱烈討論。

通算野手旅外戰力，除了美職的張育成、林子偉、鄭宗哲，還有日職的吳念庭、王柏融等人；中華職棒則以陳傑憲、林立、江坤宇、吉力吉撈為主。一名鄉民在批踢踢發問，「陳傑憲在運動員裡面算帥的吧」。

「想讓大家知道我們這一代也很強」，陳傑憲在義大利、荷蘭兩戰都繳出亮眼成績，出席記者會的穿著，更被譽為「高顏值」、「PR99」。這位被球迷稱為「四爺」（指外型像藝人吳奇隆）的外野手，儘管身高約173公分，不算特別高大，但俊俏、陽光特質，當年一進職棒即受到矚目。

「根本統一吳奇隆」、「本人跟電視上看起來都帥，根本無死角的男人」、「頂級顏值，進演藝圈也沒幾個比他帥」、「他的長相是可以原地出道的那種」。連日本職棒前明星投手五十嵐亮太看到陳傑憲，都誇他的帥度要是在日本，肯定紅到爆炸。