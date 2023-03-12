每年3月是諾羅病毒好發季節，而且傳染性超強，容易造成群聚性感染，一旦感染諾羅病毒，就會出現嘔吐、腹瀉等症狀。營養師薛曉晶提到，如果不小心患病，造成腸胃炎及腹瀉時，飲食上建議選擇清淡餐點，還要補充足夠水分，但要注意的是，不少人會喝運動飲料補充電解質，但糖分若過高，並不適合飲用。

營養師薛曉晶在臉書粉專表示，諾羅病毒屬於腸胃型感冒，也就是造成腸胃炎的病毒，不小心感染別擔心，只要多休息加補充營養，很快就能康復，不過該怎麼吃很重要，腸胃炎發作時，不建議吃高油、高糖、油炸物，也不要選擇辛辣刺激性、高纖維食物。

薛曉晶提到，飲食上要選擇清淡、溫和、少調味、少油的餐點，而且應避免乳製品，除非是嬰兒，還要補充足夠水分與電解質，不少人會喝運動飲料，但千萬別選含糖量太高的，飲食上要營養均衡，不需刻意禁食，不過可少量多餐，還要適量攝取水果，若想打成果汁飲用，也不需要濾渣。

如果剛出現腹瀉狀況，盡量以粥、白吐司為主，若覺得吐司沒味道，可以加少量果醬，但不可過量避免高糖，若已沒有腹瀉問題，可以慢慢恢復溫和的飲食，例如吃鹹粥、少油清湯麵等，不過最好還是以低脂肉為主，假若食慾真的很差，可以暫時禁食數小時，但要在身體能接受時盡早適量飲食，避免低血糖脫水。