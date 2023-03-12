北區青少年活動中心完工模擬圖。（新工處提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市八德區近年人口攀升快速，以年輕家庭移入最多，市府斥資8億元規畫在八德重畫區建置「北區青少年活動中心」，主場館「桃漾館」延宕2年多引起地方抱怨，區內還有多個重大工程也進度落後，藍、綠議員炮口一致督促市府加緊腳步督工。市府表示，工程延宕一定會對廠商開罰，桃漾館預計6月完工，11月點交給青年局進行營運商招商作業，明年可營運。

北區青少年活動中心座落於長興一路與廣興一路交叉口，面積達2萬平方公尺，由北青非營利幼兒園、桃寶館及桃漾館共3棟館舍組合而成，其中主場館「桃漾館」原預計2020年完工，不料卻因為廠商倒閉，再加上內部招商方向與先前的規畫南轅北轍，延宕至今引起地方反彈。

市議員呂林小鳳指出，八德區近年推動不少大型建設但進度卻都不如預期，仁德國小最快延期2027年才能啟動招生，大鶯豐德交流道資料被退停擺，明明該2020年完工的北青活動中心也延宕，這讓八德居民相當失望。北青活動中心桃漾館目前確定取消黑盒子劇場項目，她會極力爭取內部建置極限運動與攀爬項目，旁邊空地規畫為標準型籃球場，提供青少年良好的運動場地。

「工程延宕影響幼稚園學生上下學的安全！」市議員朱珍瑤批評，北青非營利幼兒園就在桃漾館旁邊，幼稚園學生上下學都會經過施工區域，這個年紀的孩子最不受控，進進出出跑跳容易有危險，已經有約十來名家長向她陳情反映，為此她曾多次到現場會勘，雖然新工處立即改善圍籬擺設、更改家長接送區位置，但這終究不是解方，呼籲不要再糾結內部設施規畫，主體建物工程儘速完工才是最要緊的事。

新工處強調，北區青少年活動中心工程逾期未完工將會依契約規範開罰，待竣工後會追討逾期費用，桃漾館預計6月完工，11月點交給青年局做OT規畫。青年局表示，11月點交完畢後會進行後續營運商的招商作業，該場館主題要打造成青少年創新學習園區，至於內部招商規畫目前仍在廣徵各方意見，尚未定案，預計明年才會塵埃落定與大家見面。

桃園市八德區北區青少年活動中心.延宕