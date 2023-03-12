3月12日是植樹節，桃園市長張善政赴中壢龍岡萬坪公園，與企業團體與市民共同植樹。(呂筱蟬攝)

3月12日是植樹節，桃園市長張善政赴中壢龍岡萬坪公園，與企業團體與市民共同植樹。(呂筱蟬攝)

3月12日是植樹節，桃園市長張善政赴中壢龍岡萬坪公園，與企業團體與市民共同參加植樹活動，他在現場也宣布成立桃園智慧農業推動小組，網羅20名產官學專家及學者，並由前農委會主委陳保基擔任總顧問，期盼協助解決農業勞動力老化並提升農業整體生產效率與量能。

活動現場由張善政和與會民眾共同種植9株喬木及1000株灌木，現場也發送台灣原生種樹苗月橘、杜鵑共計1200株。張善政說，發起植樹活動號召民眾一起將龍岡公園綠化，變成城市中的肺，這是愛護地球最棒的方法。

針對桃園市成軍智慧農業推動小組，張善政也說，即日起桃園農業進展會大步加快，有了科技加入期盼讓農民更有收益，也讓務農不要再花費辛苦體力收益也能增加，期盼解決農業人口缺工及老化問題，也希望更多年輕人願意投入農業生產，讓農業有機會可以翻轉。

農業局表示，未來農業要導入智慧產銷，將結合運用資通訊技術、物聯網、大數據分析及AI開發設施作物智慧栽培管理模式，透過農業行政、技術、行銷等面向推行，希望針對現今面臨氣候變遷、農業缺工等困境，導入智慧農業輔導，以無人機中隊協助田間病蟲害防治、農損勘災，並導入農業產銷排程、推廣智農安全蔬果品牌，結合通路平台建構完整產銷生產鏈，力求桃園農業整體生產效率與量能。