真的自投羅網！台中市刑大偵三隊今年1月間，循線追查1件毒品案，當天40歲王姓男子停在在台中巿北區漢口路與朋友聊天，誤認偵防車是地下錢莊派員來討債的車輛，還打電話叫3名友人來助陣，刑事幹員見毒犯們在無警覺狀態下，立即下車喝令「蹲下！」當場查獲海洛因等毒品，還有人被驗出毒品反應，警訊後將王與熊姓兩名嫌犯依毒品危害防制條例罪嫌送辦。

警方指出，當時王嫌與45歲何姓女藥腳交易毒品後，警方見時機成熟遂尾隨在後，趁機逮捕王嫌到案，但王的朋友41歲熊姓男子，因積欠債務不斷查看，誤將偵防車認為是地下錢莊派員來討債，拿起電話叫其他友人到現場，王等4人集合壯膽後，朝偵防車前進，並伸手敲車窗要求下車理論。

台中市刑大偵三隊副隊長張翔諭指出，警方當時偵辦毒品案向上溯源，發現王姓男子販毒涉嫌重大，並成立專案小組展開跟搜、查緝，跟監一段時間後，發現王嫌先在北區與何姓女子交易完毒品後，駕車到北區漢口路附近找熊男等3名友人。

警方駕駛黑色偵防車跟監王姓男子行蹤，伺機逮捕，沒想到卻被熊男發現告知王嫌「有人跟！」，懷疑地下錢莊討債的車輛，當4人浩浩蕩蕩走到偵防車旁，敲敲車窗，警方不動聲色，慢慢按下車窗，隨即下車出示身分後抓人。

當王男被警方緝捕難逃，竟趁員警不注意，將身上毒品海洛英（重1.55克）、安非他命（重15.74克）丟棄路旁企圖湮滅證據，員警眼尖發現即時阻止，狡猾毒販最終栽在自己手上，全案依毒品危害防制條例罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦。

台中市刑大提醒，毒品影響社會、家庭及個人深遠，販賣毒品害人害己；施用毒品嚴重傷害身體健康，產生依賴後易受毒品控制而從事犯罪行為，警方對於毒品犯罪絕對採取「零容忍」態度，遠離毒害幸福永在，珍惜生命拒絕毒品誘惑。

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