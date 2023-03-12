基隆市長謝國樑先前強調，基隆捷運是中央政府規畫的交通工程建設，經費應由中央全額負擔。不過12日鬆口表示，因為基捷會帶動都市發展及國土有效利用，願意在基隆市政府財政許可下，負擔部分建設經費。

交通部次長胡湘麟本周將與謝國樑面對面，針對基隆捷運進行協商。謝國樑12日表示，他依然認為「基隆捷運計畫」屬於中央政府規畫的國家重大交通工程建設，經費依規定應由中央政府「全額負擔」，並未涉及基北北三市經費「分攤」補助比例之爭議。

不過，與先前「門都沒有」的強硬有別，謝國樑12日表示，基於捷運建設完工後，會帶動基隆市都市發展及國土有效利用，同樣也是基隆歷任市長、立法委員、民意代表及全體市民所殷殷期盼。因此他將在基隆市政府財政許可的前提下，願意「負擔」基隆捷運建設經費，共創基隆市、基隆國際商港及國家東門戶之三贏發展局面。他也懇請交通部儘速提報基隆捷運計畫綜合規畫報行政院，由行政院加速正式核定本計畫推動。

基隆市交通處長王圳宏進一步說明，日前有媒體指出，在現今全台各縣市正在興建的捷運工程中，交通部已補助基隆捷運73.7％，是全國補助比例最高的縣市。但他表示，基隆捷運是交通部鐵道局主政辦理之重大工程，應比照《大眾捷運法》規範，由中央全額負擔工程及開發經費。與該媒體引用的其他捷運屬於地方捷運不同，有公平性不一致的爭議，也會讓交通部對各地方政府未來補助捷運建設陷入窘境。

問到基隆市政府會願意負擔多少的基捷經費時，市府人士透露，將待實際與交通部協商後才能決定。但因為基隆財政有限，再加上後續的通貨及物價上漲難以估計，預計不會依「分擔比例」與交通部協商，而是以財政負擔上限進行溝通，努力為市民爭取最大利益。