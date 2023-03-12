桃園聾啞協進會在高鐵公司協助下，舉辦屬於聽障者的團體旅遊。(高鐵桃園站提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園聾啞協進會在高鐵公司協助下，舉辦屬於聽障者的團體旅遊。(高鐵桃園站提供／呂筱蟬桃園傳真)

高鐵桃園站12日來了一群特別的旅客，桃園聾啞協進會出團帶領聾啞人士搭乘高鐵前往雲林旅遊，大家興奮使用手語交談，高鐵桃園站副站長蕭宇彤特地致贈象徵性的高鐵大車票獻上滿滿祝福，希望旅程能讓這群聽障朋友拓展生活視野，增進情誼及生活體驗，同時留下難忘的回憶。

桃園聾啞協進會理事長曹翔京表示，對一般人來說很普通的日常生活，但若沒有手語翻譯或是文字輔助，對聽障者就像來到一個語言不通的國家，到處困難重重。例如車站廣播、景點導覽或是注意事項等，聽障者都難以獲得即時資訊，因此參加意願低落。這次在高鐵公司的協助下，舉辦屬於聽障者的團體旅行，旅程中可以盡情地與旅伴聊天、分享，並藉由陪伴者的手語翻譯，了解車站的乘車資訊與景點的文化，是一趟開心且珍貴的高鐵之旅。

高鐵桃園站表示，高鐵公司關懷弱勢機構與團體，希望這次搭高鐵旅遊的活動，能讓出門不便的聽障朋友，體驗高鐵的服務與便捷。未來高鐵公司仍將秉持回饋旅客及社會的理念，不僅提供旅客安心乘車的環境空間、舒適便捷的旅運服務，更持續散播愛與溫暖，積極實踐台灣高鐵成為「引領進步、創造美好的生活平台」之企業願景。