花蓮一名高齡80歲老農張木郎與妻子上月底跟本月初在花蓮市市八市場的菜攤發起愛心義賣活動，並將兩天販售總所得1萬2570元全數捐給花蓮市慈愛基金，盼弱勢朋友都能受到即時的照顧與關懷。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名高齡80歲老農張木郎與妻子認為賣菜雖然沒賺多少錢，仍希望能對社會有貢獻，便發起愛心義賣活動，將所得捐出做公益。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名高齡80歲老農張木郎在自家五分地種菜務農自產自銷約40年，雖然沒賺多少錢，仍希望對社會有貢獻，便在上月底跟本月初發起愛心義賣活動，將兩天販售總所得1萬2570元全數捐給花蓮市慈愛基金，盼弱勢朋友都能受到即時的照顧與關懷。

家住吉安福興村張木郎，種菜務農40年，他說，自己種多年菜沒有賺多少錢，也未對社會有貢獻，沒有多餘的能力幫助孤兒院與弱勢團體，見今年菜園的菜生長狀況良好且量又多，經與妻子討論後，決定在上月28日及本月4日於花蓮市市八市場的菜攤發起愛心義賣活動，並將兩場的營業總額1萬2570元全數捐給花蓮市慈愛基金。

市長魏嘉彥得知張木郎的善舉後，日前專程到市場頒贈感謝狀，感謝他將種菜賣菜所得的辛苦錢回饋給社會，允諾市公所一定會妥善運用善款，讓弱勢朋友都能受到即時的照顧與關懷。

魏嘉彥說，張木郎的菜攤空間雖然不大，販售的蔬果葉菜種類卻相當豐富，且每樣農產品都是由夫婦親手栽種照料，施用有機肥的友善耕作而成，且夫妻倆向客人解說每種葉菜特色時，臉上均流露著自豪的神情，讓人感到欽佩。

張木郎則笑說，提供客人高品質的蔬菜，讓大家吃了之後都能得到充分的營養與健康，就是身為農夫與菜販能夠做到的事情。近期有感國際間災情頻傳，他意識到台灣需要幫助的人還有很多，因此希望藉由愛心活動獲得的善款，回饋給在地需要幫助的社會大眾。