花蓮一名高齡80歲老農張木郎在自家五分地種菜務農自產自銷約40年，雖然沒賺多少錢，仍希望對社會有貢獻，便在上月底跟本月初發起愛心義賣活動，將兩天販售總所得1萬2570元全數捐給花蓮市慈愛基金，盼弱勢朋友都能受到即時的照顧與關懷。
家住吉安福興村張木郎，種菜務農40年，他說，自己種多年菜沒有賺多少錢，也未對社會有貢獻，沒有多餘的能力幫助孤兒院與弱勢團體，見今年菜園的菜生長狀況良好且量又多，經與妻子討論後，決定在上月28日及本月4日於花蓮市市八市場的菜攤發起愛心義賣活動，並將兩場的營業總額1萬2570元全數捐給花蓮市慈愛基金。
市長魏嘉彥得知張木郎的善舉後，日前專程到市場頒贈感謝狀，感謝他將種菜賣菜所得的辛苦錢回饋給社會，允諾市公所一定會妥善運用善款，讓弱勢朋友都能受到即時的照顧與關懷。
魏嘉彥說，張木郎的菜攤空間雖然不大，販售的蔬果葉菜種類卻相當豐富，且每樣農產品都是由夫婦親手栽種照料，施用有機肥的友善耕作而成，且夫妻倆向客人解說每種葉菜特色時，臉上均流露著自豪的神情，讓人感到欽佩。
張木郎則笑說，提供客人高品質的蔬菜，讓大家吃了之後都能得到充分的營養與健康，就是身為農夫與菜販能夠做到的事情。近期有感國際間災情頻傳，他意識到台灣需要幫助的人還有很多，因此希望藉由愛心活動獲得的善款，回饋給在地需要幫助的社會大眾。
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