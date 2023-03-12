寶二水庫管線爆管造成在寶山路路面嚴重塌陷，路面崩裂長達100米。（邱振瑋提供。羅浚濱新竹傳真）

寶山和二水庫原水送往寶山淨水廠沿寶山路埋設直徑200公分的聯通鋼管，12日上午11時許鋼管出現裂縫，因水壓過大突然發生爆管，原水如火山爆發般噴發，造成寶山路一個車道路面嚴重塌陷，路面龜裂長達100米，北水局和水公司已派員進行搶修，預計13日中午前完成修復，南寮香山8萬戶用水可能會受到影響。

寶山鄉長邱振瑋表示，12日上午11點獲報，寶山村寶山路一段379巷口附近彎道，在靠近客雅溪側道路下方的水公司聯通道突然爆管，造成路面崩塌下陷成1個大坑洞，龜裂長約100公尺，原水噴出有如火山爆發，警方到場拉起封鎖線暫時封閉現場。

水公司三區處副處長徐玟玲表示，寶山水庫與寶二水庫每日聯通供應30到32萬噸水，發生爆管後已緊急調度供水，調整寶山水庫全量供應，不會影響竹科工業用水。

徐雯玲說，經水公司調度後用水缺口約有8萬噸，恐會影響香山及南寮地區約7、8萬用戶，不過用戶多有自備水池，只要13日中午完成修復，應該就不會受到影響。

北水局副局長郭耀程表示，寶山水庫與寶二水庫的原水透過聯通管輸送至寶山淨水廠，聯通管為直徑200公分的鋼管，為長約7公里，發現聯通管在寶山路一段彎道銜接處出現裂縫，並噴發出水後，立即關閉上游閥門停止出水，同時排空管內水。

郭耀程說，寶山路這次發生爆管，初估漏水量約在1.2萬到1.5萬噸，因竹科有6座大蓄水池，一般家戶也多自備水塔，因此影響應可在控制範圍內。

郭耀程並說，該處聯通管銜接點雖是局部裂管，但漏水已造成寶山路一段路基淘空裂陷，該局已緊急派員搶修，預計13日中午前修復。

郭耀程指出，北水局都有定期檢查聯通管路，監控管壓，寶山路這次發生爆管，初步研判可能是長期使用，加上地震及天候等因素導致爆裂，確實原因要再做進一步調查。

縣府工務處人員到現場了解，發現這次輸水鋼管破裂，造成道路受損中斷，擋土牆損毀約100米，後續由北水局負責擋土牆及路面修復，寶山路一段雙胞胎井路口至五油路已雙向封閉，請民眾改道而行，預計13日上午恢復單向通車。