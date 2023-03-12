企業18年甲級男女排球聯賽的女子組季後賽事，12日由例行賽排名第三的極速超跑對戰排名第五的愛山林，極速超跑狀態極佳以25比23、25比15與25比12的比數擊退愛山林，率先搶下挑戰賽資格。

第一局極速超跑蔡幼群先發制人，打出touch out，愛山林的潘宣蓉穩住壓力，在二號位斜線強力的進攻，突破重圍，隨後靠著隊友吳佩茹追平並反超，極速超跑加足馬力，由Aleoscar將比分再追平，接著Carla連續的攻擊得分與陳怡如的快攻，打的愛山林手忙腳亂，吳佩茹攜手廖嘉安拼命將分差追到只剩一分差，但仍抵擋不住Carla強勁的攻擊，由極速超跑搶先拿下第一局。

第二局極速超跑持續飆速，火力兇猛的蔡幼群打出氣勢，打亂對手的攻守節奏，愛山林掌握發球機會，李子嫣連續發球追回兩分，極速超跑葉軒岑強勢振作，直穿愛山林心臟地帶，蔡幼群也接力發出攻勢，最後由Carla終結此局，極速超跑搶先聽牌。

第三局前半段極速超跑Carla聯手蔡幼群，打出一波7比1的攻勢，不過愛山林展現不服輸的纏鬥精神，奮力追趕比分，最終極速超跑Aleoscar在前排以漂亮的攔網搶下賽末，最後一球球權轉換愛山林因發球出界，將最終勝利歸給極速超跑。