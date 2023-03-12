大陸國務院新的人事安排出爐，其中3位副總理均具備理工、經濟的技術官僚背景，銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌12日表示，在中共二十大與中央經濟工作會議召開後，大陸的政治方針已經非常清楚，頭等重要工作就是要加快疫情之後的經濟復甦，及繼續與美國鬥爭，所以此次人事安排並不出乎意料。

大陸全國人大今日表決通過國務院人事安排，何立峰、劉國中、張國清接任副總理，而除安徽省委書記鄭柵潔接替何立峰擔任國家發改委主任，其他內閣部長則原封不動。港媒透露，內閣部長將在主持完成機構改革後才調整。

楊開煌接受本報採訪時直言，大陸的政治方針已經非常清楚，絕非外界所說的「不透明」。而中國人行（大陸央行）行長易綱續任職務，楊開煌猜測，此安排應是預防美國下一波金融戰。

此次人事安排的另一焦點，是具有「福建經驗」的人士偏多。楊開煌指出，習近平曾有一段時間在當地工作，在他出任大陸國家主席後，許多福建人獲得提拔，福建從以往的政治窪地變成「高地」。他指出，政治上用自己熟悉的人是常態，而習對其他地方並不熟悉。

楊開煌觀察，習近平的用人已經不論年齡、派系，改變了過去向來的政治高地。習用人把政治、品格擺在第一位，關鍵在於幹部對共產黨、社會主義的忠誠度，及其品行如對家人、祕書的管束等。他直言，這為大陸各地的官場帶來新的啟示，也讓當前中共派系的競爭與過去不同。