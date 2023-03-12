國有財產署計畫將台中市霧峰區光復新村分街廓標租。（李天生提供／馮惠宜台中傳真）

國有財產署計畫將台中市霧峰區光復新村分街廓標租。（李天生提供／馮惠宜台中傳真）

國有財產署計畫將台中市霧峰區光復新村分街廓標租，地方民代憂心，舊房舍活化做一半，國有財產署不可能再投入修繕經費，市府又長期放手不管，預期光復新村將沒有未來；台中市政府回應，市府代管的空間積極活化，其中最大基地為勞工局「摘星計畫」70個單位續租，持續輔導青年圓創業夢。

光復新村是是早期台灣第一個新市鎮，具濃厚的眷村味，但在精省後一度荒廢，近年在國有財產署委託台中市政府管理並進行活化，成為青創基地；李天生指出，目前部分房舍委託台中市政府多個單位委管，各機關在修繕破舊房舍後展開活化利用，分別是，勞工局經營管理39棟執行「摘星計畫」，原民會修繕12棟開辦「原流新創聚落」，社會局經管13棟執行「國際非政府組織（INGO）」，霧峰區公所則設置坑口里守望相助隊部及社區關懷據點。

國產署日前決定，國有文資用地一律採取「標租」，不再無償提供使用，同時分別行文霧峰區公所及市府社會局，要求在委管契約屆滿後，收回自行管理，並計劃分街廓辦理標租。

李天生指出，目前各機關修繕破舊房舍活化利用，維持光復新村現有榮景，不過還有200多棟破舊房舍尚未修復，國產署只收取租金，不會花錢維修，台中市府團隊則是不聞不問，任令荒廢傾頹，在經管方式改變後，預期不會再推出輔導開發措施，光復新村將淪入黑暗。

此外，李天生認為，光復新村營運狀況並不理想，同時受到文資身分管制，每棟宿舍修繕花費約200萬元，未來是否有人投資標租，充滿變數。

市府說明，勞工局「摘星計畫」與國產署續租，持續推動，受輔導的青年權益不受影響，仍享有便宜租金，以及輔導委員一條龍輔導創業。委託原民會代管的原民好物特色據點經營場所不在收回範圍。國有財產署3月7日向進駐光復新村的5個INGO民間單位說明後續、就地優先承租方式，社會局將配合提供協助。